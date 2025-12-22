Melania Sorroche tanca el 2025 amb un KO tècnic contundent a Badia del Vallès

La boxejadora del Pont de Vilomara Melania Sorroche va acomiadar el 2025 amb una victòria clara i autoritària a Badia del Vallès, on es va imposar per KO tècnic a Basilia Mancilla en un combat professional de boxa femení pactat a sis assalts. El triomf confirma el bon moment i el creixement esportiu de Sorroche dins el boxa professional.
Domini des del primer assalt
El combat, disputat aquest dissabte, va començar amb una Melania Sorroche molt concentrada i decidida a marcar el ritme des del primer moment. La boxejadora va controlar les accions amb més precisió, iniciativa i pressió constant, imposant el seu boxa davant d'una Basilia Mancilla que va mostrar valentia, entrega i capacitat de resistència.
Amb el pas dels assalts, la superioritat de Sorroche es va fer cada vegada més evident. Els cops clars i continus van anar minant les forces de Mancilla, que tot i no abaixar els braços va anar patint el desgast físic del combat.
KO tècnic en el cinquè round
Va ser en el cinquè assalt quan una seqüència de cops ben connectats per part de Sorroche va obligar l'àrbitre a aturar el combat, decretant el KO tècnic. La decisió va arribar davant la clara manca de resposta de Mancilla i amb l'objectiu de preservar la seva seguretat.
Amb aquesta victòria, Melania Sorroche tanca l'any de la millor manera possible, reafirmant el seu protagonisme i progressió dins del panorama del boxa professional femení.