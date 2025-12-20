El CN Manresa cau a Màlaga en un final cruel i es queda sense premi abans de Nadal

L'ADBISIO ETL Global CN Manresa ha caigut per la mínima a la piscina del CD Waterpolo Màlaga (9-8) en un partit corresponent a la Lliga Nacional masculina de 2a Divisió marcat per la igualtat i la tensió fins als darrers segons. Els bagencs han tingut opcions reals de puntuar, però un gol local a 45 segons del final els ha deixat sense un merescut regal de Nadal.
Bon inici manresà i reacció local
El partit ha començat amb una sortida molt sòlida del conjunt manresà, que ha sorprès els andalusos amb un parcial inicial de 0-3 gràcies als gols d'Holgado, Serra i Mayol. Aquesta posada en escena ha demostrat l'ambició dels de Toril, però el CD Waterpolo Màlaga ha reaccionat abans del final del primer quart i ha aconseguit igualar el marcador, deixant clar que el duel seria molt disputat.
Alternances abans del descans
En el segon període, el CN Manresa ha tornat a avançar-se amb un gol de Rey (3-4), però el conjunt local ha aprofitat una pena màxima fallada pels bagencs per capgirar el marcador per primera vegada. L'avantatge malagueny, però, ha estat breu, ja que Urgeles i Puerta situaven el 5-6 amb el qual s'arribaria a la mitja part, mantenint el partit totalment obert.
Avantatge manresà al tercer quart
Després del canvi de camp, el duel ha continuat amb la mateixa dinàmica d'igualtat. Els andalusos han empatat de manera momentània, però els gols de Toril, Serra i Rey han permès al CN Manresa escapar-se fins al 6-8. Tot i això, els locals han retallat diferències abans d'entrar als darrers vuit minuts, amb el 7-8 que deixava tot per decidir en l'últim quart.
Un final carregat de nervis
El quart període ha estat marcat pels nervis i les imprecisions dels dos equips. El Màlaga ha aconseguit empatar quan faltaven poc més de quatre minuts, i el partit ha entrat en una fase d'incertesa total. A 2 minuts i 52 segons del final, els locals han desaprofitat un penal i fins a tres ocasions en una mateixa jugada de superioritat, mantenint vives les opcions manresanes.
Sense premi en l'últim sospir
Quan tot semblava encaminat a un desenllaç ajustat, Álvarez ha marcat el gol de la victòria local a només 45 segons del final. El CN Manresa encara ha disposat d'una última jugada de superioritat per empatar i forçar els penals, però no ha pogut transformar-la. El 9-8 final ha deixat els bagencs sense recompensa després d'un partit molt complet, en què han competit fins al darrer instant.