Gonçalo José Sousa es proclama campió de Catalunya sub23 de cros a Olot

L'atleta berguedà de l'Avinent Manresa Gonçalo José Sousa s'ha proclamat campió de Catalunya sub23 de cros en la prova celebrada aquest diumenge a Olot, en el marc del Campionat de Catalunya de Cros individual. La competició, organitzada pel CN Olot, s'ha disputat en un circuit exigent i molt adequat per a aquesta disciplina.
Or sub23 en un cros exigent
Gonçalo José Sousa ha completat els 8.750 metres del recorregut amb un temps de 26'21", un registre que li ha permès imposar-se amb autoritat en la categoria sub23. El podi l'han completat el lleidatà Oriol Jové, de l'AA Xafatolls, amb 26'30”, i el seu company de club Pau Aiguadé, també de l'AA Xafatolls, amb 26'50”. El triomf confirma el bon moment de forma de l'atleta berguedà i consolida la presència de l'Avinent Manresa en les primeres posicions del cros català.
Bons resultats manresans en diverses categories
La jornada també ha deixat altres resultats destacats per als atletes de l'Avinent Manresa. En la cursa sènior femenina, Marina Guerrero ha assolit una meritòria quarta posició després de completar els 8.750 metres amb un temps de 30'08”. En categoria sub14, Queralt Graner ha finalitzat quarta en els 3.000 metres amb 11'19”.
A més, cal destacar la vuitena posició d'Elia Villar en sub12 (1.750 m) amb 7'05”, la novena de Roger Gómez en sub20 (6.000 m) amb 18'32” i les desenes posicions d'Aleix Ferrero i Olivia López en sub20, amb 18'39” i 24'39”, respectivament.
Mirant cap al Campionat d'Espanya
Amb aquests resultats, Gonçalo José Sousa i Marina Guerrero tenen pràcticament assegurada la seva participació en el Campionat d'Espanya de cros, que es disputarà el proper 25 de gener a Almodóvar del Río, a Còrdova.