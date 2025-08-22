Els primers vehicles ja circulen pel Pont de Sant Francesc després de vuit mesos d'obres

El Pont de Sant Francesc de Manresa ha tornat a la vida aquest divendres, quan s'hi ha restablert el trànsit de vehicles en doble sentit i el pas de vianants per una de les noves voreres. Després de vuit mesos d'obres, els primers cotxes ja han travessat el pont renovat sobre el riu Cardener, en una obertura parcial que anticipa la reobertura total prevista per al setembre.
Una actuació per millorar seguretat i mobilitat
El projecte, impulsat pel Departament de Territori de la Generalitat amb una inversió d'1,5 milions d'euros, ha permès eixamplar l'estructura amb voreres de 1,5 metres, renovar el ferm, les baranes i els elements de drenatge, i instal·lar nova senyalització, passos de vianants i enllumenat led. Els treballs han servit també per frenar l'envelliment d'un pont amb més de 120 anys d'història i garantir-ne la durabilitat.
Obertura total al setembre
Durant les pròximes setmanes continuaran les tasques de finalització de l'obra. Està previst que al setembre es pugui obrir la segona vorera i que el pont recuperi completament la seva funcionalitat.
Titularitat municipal
Un cop acabats els treballs, el pont passarà a ser de titularitat de l'Ajuntament de Manresa. El traspàs forma part d'un conveni signat a l'abril amb la Generalitat, que també inclou altres trams de carreteres urbanes com la del Xup, la de Cardona i un tram de la C-1411z.
Un pont històric
El Pont de Sant Francesc, declarat Bé Cultural d'Interès Local, es va inaugurar el 1900 i es va eixamplar als anys 20. Amb 107 metres de llargada i cinc voltes, és un dels ponts més emblemàtics de la ciutat. Va patir desperfectes durant la Guerra Civil i, en els darrers anys, el seu deteriorament havia fet necessària la rehabilitació integral.