CE Manresa: canvis en els darrers partits de pretemporada

El CE Manresa es troba ultimant la seva posta a punt abans de l'inici de temporada, el proper 7 de setembre, a casa, contra el Mollerussa. En aquest tram final de pretemporada, els homes de Sergi Trullàs disputaran, finalment, tres partits en comptes dels cinc que hi havia previstos. Se suspenen els compromisos contra Sant Andreu i L'Escala, l'un perquè els barcelonins jugaran a Lleida un partit solidari amb el club de la Terra Ferma, i l'altre perquè els de l'Empordà han demanat no jugar per la proximitat del compromís de lliga entre els dos equips.
Els altres tres partits previstos també patiran canvis. El partit contra la UE Castelldefels es disputarà el proper 23 d'agost, com estava previst, però serà a casa, a les 7 de la tarda, en comptes de ser a la població del Baix Llobregat. El matx contra el Sabadell B es disputarà el dia 27 -tres dies abans de la primera data- a partir de 2/4 de 8 del vespre a l'estadi Olímpia de la cocapital vallesana. Finalment, el partit de Festa Major contra el San Mauro s'avança un dia, al 29, per evitar la coincidència amb el Castell de focs. Començarà a les 7 de la tarda al Congost.
Una pretemporada prometedora i golejadora
En el que portem de pretemporada el CE Manresa acumula 3 victòries, 2 empats i una derrota, amb 18 gols anotats. Els homes de Sergi Trullàs van començar perdent contra l'Espanyol B 4-2 un partit que havien dominat 0-2. Al següent compromís van guanyar a l'Olímpic de Terrassa 0-1. La pretemporada va continuar amb un 0-0 contra el Juvenil A del Barça, i amb un 5-1 contra el Wartburg Soccer, un equip universitari nord-americà que es va disputar a mode d'entrenament a porta tancada al Congost. El CE Manresa va empatar al camp del Girona B, 2-2, en un partit que també va començar guanyant 0-2. Finalment, aquest diumenge han golejat el Cubelles, de Segona Regional, 8-0.
Entremig, i amb ànim de cohesionar una plantilla molt renovada, el primer equip va fer una pujada al Collbaix i també va viure una jornada de pàdel.