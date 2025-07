El CE Manresa ja coneix el calendari d'una temporada que s'intueix exigent

La Federació Catalana de Futbol ha fet públic aquest cap de setmana el calendari oficial del grup V de la Tercera Federació per a la temporada 2025-26, en què competirà el CE Manresa. L'equip del Bages començarà el curs com a local, rebent el Mollerussa al Congost el cap de setmana del 7 de setembre. El darrer partit del curs també serà a casa, el 10 de maig de 2026, en aquest cas davant el San Cristóbal.

A partir d'aquí, el camí dels manresans estarà farcit de duels d'alta exigència. El club afronta un dels cursos més durs que es recorden a la categoria, amb rivals històrics i ambiciosos. De fet, des de la direcció esportiva del CE Manresa s'ha apuntat que "estem davant de la Tercera més competitiva de la història".

A priori, entre els aspirants destacats al grup hi ha el Cornellà, el Badalona, l'Hospitalet, el Lleida Esportiu i el Som Maresme, tots ells conjunts amb plantilla i estructura -i, sobretot, pressupost- per optar a l'ascens. El primer de visitar el Congost serà el Lleida Esportiu (5 d'octubre), seguit per l'Hospitalet (9 de novembre), el Cornellà (4 de gener), el Som Maresme -antic Badalona Futur- (25 de gener) i, ja ben avançada la lliga, el Badalona (26 d'abril).

En aquest mateix sentit, el CE Manresa haurà de visitar escenaris complicats, de seguida, a la segona jornada, del Som Maresme (14 de setembre), també el del Badalona (21 de desembre), de l'Hospitalet (22 de març), del Cornellà (3 de maig), i del Lleida Esportiu (15 de febrer). Tenint en compte que qualsevol equip pot ser un revuilsiu i complicar la vida dels homes de Sergi Trullàs.

El calendari complet, jornada a jornada, es pot consultar en aquest enllaç.