Manresa redueix un 4,7% els accidents de trànsit en el primer semestre de 2025

Manresa ha registrat una disminució del 4,71% en els accidents de trànsit durant els primers sis mesos de 2025, una dada que reflecteix l’eficàcia de les mesures impulsades per l’Ajuntament per millorar la seguretat viària.
El pla municipal combina tres línies d’actuació: un augment de la presència policial en punts i moments de risc, campanyes específiques per detectar conductes imprudents i una major sensibilització ciutadana sobre una conducció responsable.
Destaca l’increment del 301% en les proves d’alcoholèmia i el creixement del 117% en les denúncies per excés de velocitat respecte al mateix període de l’any anterior. Aquests controls més intensos han contribuït a reduir conductes de risc, especialment en zones urbanes.
L’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, ha subratllat que aquestes dades són fruit del compromís municipal i que es mantindran les inversions en vigilància i educació viària per continuar millorant la seguretat. Per la seva banda, el regidor Anjo Valentí Moll ha remarcat la importància de combinar vigilància, educació i prevenció per evitar accidents i salvar vides.
Aquestes xifres confirmen que la col·laboració entre administració, policies i ciutadania és clau per una mobilitat més segura i sostenible.