Fugida, accident i detenció: tres homes acaben penjats d'un pont a la C-55 després d'un robatori a Manresa

L'espectacular accident d'aquest dimecres al matí a la C-55, on un vehicle va quedar penjat d'un pont a Castellbell i el Vilar, ha resultat no ser un simple incident de trànsit. Aquest dijous s'ha sabut que els tres ocupants del cotxe fugien dels Mossos d'Esquadra després de cometre diversos furts al pàrquing d'un supermercat de Manresa. Els agents els van detenir acusats de quatre robatoris i d'una estafa de 15.000 euros.

Segons ha informat la policia, els tres homes actuaven en el marc d'una modalitat coneguda com a robatoris de la sembra, consistent a distreure les víctimes per sostreure'ls objectes personals. Quan van ser detectats, van fugir en cotxe i es va iniciar una persecució que va acabar amb una sortida de via al tram de la C-55 just abans de l'enllaç amb la C-58. El vehicle va quedar literalment penjat del pont, amb el perill evident de caure damunt la via inferior.

Un rescat delicat i gran operació d'emergència

El sinistre es va produir a 3/4 d'11 del matí, i ràpidament es van activar sis dotacions dels Bombers, que van dur a terme una operació de rescat complexa per estabilitzar el vehicle i evitar que caigués a la C-58. Malgrat l'espectacularitat dels fets, no hi va haver ferits.

Els Mossos d'Esquadra també van intervenir per garantir la seguretat i gestionar el trànsit, i portar a terme les detencions. En el moment més crític, es van acumular fins a tres quilòmetres de retencions a la C-55, que posteriorment es van reduir amb el pas alternatiu.

Amb aquesta informació, es resol l'enigma que planava sobre les causes de l'accident. Els detinguts hauran de respondre ara davant la justícia pels delictes comesos i pels fets que van desencadenar una situació de risc per a la seguretat viària.