L’Ajuntament de Manresa impulsa el Pla Municipal de Lectura per fomentar els hàbits lectors

L’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa la redacció del Pla Municipal de Lectura de Manresa (2026-2030) amb l'objectiu de fomentar la lectura entre la població major d'edat a través d'un estudi dels seus hàbits lectors i una enquesta de participació per introduir les propostes de la població perquè el consistori pugui prendre mesures al respecte. El Pla Municipal de Lectura de Manresa (PMLM) es presentarà a finals d’any.

Actualment, el Pla es troba en la fase inicial, que consisteix a fer una radiografia dels hàbits lectors i la comprensió lectora de la població major d’edat. Per recopilar la informació, el consistori ha iniciat tot un seguit d’entrevistes i enquestes a persones i col·lectius de la ciutat, i ja està obert un procés participatiu perquè tota la ciutadania pugui explicar el seu cas.



El procés participatiu, que es tancarà el 5 d’octubre, es podrà consultar a la plataforma Manresa Decidim, des d’on es podrà omplir el qüestionari amb preguntes sobre hàbits lectors. L’enquesta també estarà disponible a les biblioteques del Casino i de l’Ateneu Les Bases, així com al Campus Universitari, on es col·locaran unes urnes on dipositar-la.

El qüestionari de lectura

Entre altres qüestions, es pregunta sobre el nombre de llibres llegits en un any, l’ús i el coneixement que es té de les biblioteques i altres espais dedicats a la lectura, el tipus de lectura, sobre l’hàbit de comprar o regalar llibres, i demana l’opinió sobre, per exemple, quines accions creuen que hauria de dur a terme l’Ajuntament per fomentar l’hàbit lector.



En el marc d’aquest projecte, es posarà a l’abast de la ciutadania el “Manifest per la lectura. Manresa, ciutat lectora”, un text de l’escriptor de Navàs Xavier Mas Craviotto, al qual tothom que ho desitgi es podrà adherir fins al 5 de desembre a través de la plataforma Manresa Decidim i, presencialment, a les biblioteques del Casino i de l’Ateneu Les Bases, així com al Campus Universitari.



Per elaborar la radiografia dels hàbits lectors, l’Ajuntament de Manresa, a través de l’empresa externa Taleia, està fent entrevistes i enquestes a persones i col·lectius concrets. De cara al setembre se celebrarà un fòrum per a la lectura al Conservatori de Música per tal que ciutadania, empreses, entitats i altres col·lectius puguin debatre i començar a definir línies estratègiques per millorar els hàbits de lectura. La presentació del pla amb les estratègies i accions de millora es farà al desembre.



El Pla Municipal de Lectura de Manresa és una iniciativa de les regidories de Cultura i Llengua, d’Educació i d’Universitats, així com de les biblioteques del Casino i l’Ateneu Les Bases.