L'Ajuntament de Manresa sortejarà 220 places per veure la Festa Major des del balcó

Per quart any consecutiu, l'Ajuntament de Manresa sortejarà entrades dobles per viure els principals actes de la Festa Major des del balcó del consistori, a la plaça Major. Enguany, la gran novetat és que també s'oferiran places per veure la Moscada Infantil. Les inscripcions es podran fer del 28 de juliol al 12 d'agost, i el sorteig es farà el dia 13.

Quatre actes, 220 places i una novetat destacada

Manresa escalfa motors per a la Festa Major i torna a posar en joc 220 entrades dobles per veure alguns dels seus actes més populars des d'un espai privilegiat: el balcó de l'Ajuntament, al número 5 de la plaça Major.

El sorteig, ja consolidat com una tradició en ella mateixa, arriba a la quarta edició amb una novetat destacada: 30 entrades dobles per veure la Moscada Infantil, que tindrà lloc el diumenge 24 d'agost. És la primera vegada que aquest acte s'incorpora a la iniciativa.

A més, es manté el sorteig per als actes més emblemàtics de la Festa Major:

20 entrades dobles per a la Mostra del Correfoc (dissabte 30 d'agost)

(dissabte 30 d'agost) 30 per a la Ballada de la Imatgeria (diumenge 31 d'agost, al migdia)

(diumenge 31 d'agost, al migdia) 30 per al Correfoc (dilluns 1 de setembre)

Com participar-hi: inscripcions del 28 de juliol al 12 d'agost

Els veïns de Manresa que vulguin optar al sorteig podran inscriure's del 28 de juliol a les 9 del matí fins al 12 d'agost a les 9 del matí per una de les vies següents:

A través de la seu electrònica de l'Ajuntament (enllaç disponible a manresa.cat)

de l'Ajuntament (enllaç disponible a manresa.cat) Presencialment a l' Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

(OAC) Telefònicament al 010 o al 93 878 23 01, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Per participar-hi cal:

Ser major d'edat i estar empadronat a Manresa

Apuntar-se una sola vegada per acte

Indicar el nom de l'acompanyant, que pot ser menor d'edat

Sorteig públic amb transparència i llistes de suplents

El 13 d'agost es faran els sortejos a través d'un sistema informàtic municipal, que generarà quatre llistes de guanyadors i quatre de suplents (amb 10 persones per acte).

L'ordre del sorteig serà:

Moscada Infantil

Mostra del Correfoc

Ballada de la Imatgeria

Correfoc

Cada persona només podrà guanyar un cop, prioritzant el primer acte on surti seleccionada. Les llistes es publicaran a manresa.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament.

Confirmació obligatòria per no perdre la plaça

Les persones guanyadores rebran un correu electrònic amb la notificació. Hauran de confirmar l'assistència abans del 20 d'agost a les 12 del migdia. Si no ho fan o ho fan fora de termini, la plaça passarà automàticament a una persona suplent.

Les persones que confirmin rebran un segon correu amb indicacions d'accés. Si finalment no poden assistir-hi, hauran de comunicar-ho per correu per activar la llista de suplents, en estricte ordre.

Un mirador privilegiat per viure la Festa Major

L'Ajuntament de Manresa manté, per quart any, aquesta iniciativa que obre el balcó institucional a la ciutadania, oferint una experiència única per viure els actes més intensos de la Festa Major des de la primera fila. Una proposta que suma transparència, accés democràtic i cultura popular des d'un espai emblemàtic del centre històric.