Reconeixement als guardonats de la Catalunya Central amb la Creu de Sant Jordi i les Medalles President Macià

La Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central ha celebrat aquest dimecres a Manresa un acte institucional per reconèixer les persones i entitats del territori guardonades enguany amb la Creu de Sant Jordi i amb les Medalles i Plaques al Treball President Macià. La trobada ha servit per posar en valor la tasca cívica, cultural, social i professional dels homenatjats.

La delegada del Govern, Elia Tortolero, ha agraït el compromís de totes les persones i col·lectius distingits, i ha afirmat que "el país es construeix cada dia des del treball ben fet, des del compromís comunitari i des de la cultura compartida".

Quatre guardons de la Creu de Sant Jordi a la Catalunya Central

Entre els reconeguts amb la Creu de Sant Jordi hi ha Josep Maria Mata Perelló, professor i divulgador científic de Manresa, pel seu paper clau en la difusió del coneixement geològic. També Josep Pons i Viladomat, mestre i director musical de Puig-reig, per la seva aportació a la formació musical i al patrimoni cultural català.

La Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Vic ha estat reconeguda per la seva trajectòria de 375 anys de servei religiós i cultural, i el director del Mercat de Música Viva de Vic, Marc Lloret i Isiegas, ha rebut el guardó a títol pòstum per la seva contribució al sector musical català.

Reconeixement a trajectòries professionals i col·lectives

Pel que fa a les Medalles al Treball President Macià, han estat distingits Antoni Espinal Freixas, director general de la Fundació Ampans, per la seva tasca d'inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, i Manel Valls Martorell, director de la Fundació Sant Andreu Salut, pel seu compromís amb l'atenció sanitària i social.

Quant a les Plaques al Treball President Macià, han estat per a Serradora Boix SL, empresa familiar de Puig-reig, pel seu arrelament i aposta per la innovació, i per a la Fundació Sant Tomàs d'Osona, per la seva tasca en la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat.

L'acte ha comptat amb la presència dels guardonats o dels seus representants, excepte en els casos de Josep Pons, la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors i els familiars de Marc Lloret, que no hi han pogut assistir per motius d'agenda.

També han participat en l'homenatge Patricia Alonso Díaz, directora dels Serveis Territorials d'Administració Local; Ivet Castaño Vilella, directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball, i Xavier Cano Caballero, director dels Serveis Territorials de Cultura.