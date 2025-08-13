Ona Bonet afronta a Polònia el repte més gran de la seva carrera amb les millors del món

La manresana Ona Bonet, recent medallista de bronze a l'Europeu sub20 de Tampere, viurà aquest divendres (15.40 h) a Chorzów (Polònia) la competició més exigent que ha afrontat mai. Participarà en un concurs d'alçada al carrer amb deu de les millors especialistes del món, en un ambient únic i com a activitat prèvia a la Diamond League de Silesia, que se celebrarà dissabte.
El cartell de luxe del concurs
Entre les participants hi haurà la ucraïnesa Yaroslava Mahuchikh, plusmarquista mundial amb 2,10 m aconseguits el juliol de 2024 a París i actual líder del rànquing del 2025 amb 2,02 m. També hi serà l'australiana Nicola Olyslagers, número dos del món i recordwoman del seu país amb 2,03 m.
L'objectiu de Bonet
Bonet, que encara competeix en categoria sub20, arriba a la cita després d'un estiu marcat per la seva marca d'1,90 m, assolida a l'Europeu de Finlàndia. Tot i la diferència d'experiència amb la majoria de rivals, la manresana ha acceptat la invitació amb entusiasme i amb la voluntat d'aprendre d'un entorn d'altíssim nivell.
Un espectacle d'atletisme al carrer
El concurs es durà a terme a la plaça central de Katowice, capital de la regió de Silesia, en un format pensat per apropar l'atletisme al públic. Paral·lelament, s'hi disputaran proves de perxa i de llançament de pes, convertint la jornada en una autèntica festa de l'esport.