Manel Valls i Antoni Espinal, Medalles al treball president Macià 2025

El Govern ha acordat concedir la Medalla al treball president Macià 2025 a 16 persones i la Placa al treball President Macià a 12 entitats. Del Bages, el director general de Sant Andreu Salut, Manel Valls Martorell, i el gerent d'Ampans, Antoni Espinal Feixas, han estat distingits amb la Medalla al treball president Macià 2025. Distingeixen persones del món laboral que hagin destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals. També premien organitzacions que hagin destacat en el foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat; responsabilitat social corporativa; igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones. Aquests guardons es van crear el 1938 i estan oberts a qualsevol persona o entitat.

La Medalla al treball president Macià 2025 ha estat, a títol pòstum, per a Antoni Bou Galiana, inventor del model de l'aixeta de gas ciutat o natural i l'interruptor de circuit de falla a terra, i Elena Juanola Pagès per la seva dedicació “de manera exemplar” a la seguretat i salut en el treball. També hi figuren: Jordi Camallonga Mateu, Antoni Espinal Feixas, Lluís Filella Carballo, Enrique García Echegoyen, Miquel Gotanegra Portell, Rosa Maria Puig-Serra Santacana, Laura Roigé Pons, Elisenda Sala Ponsa, Anna Rosa Sevillano Palma, Rosa Maria Solà Alberich, Josep Maria Teixidó Botigué, Gabriel Torras Balcell, Miquel A. Torres Riera i Manel Valls Martorell.

Pel que fa a les plaques al treball a Marina Barcelona 92, el Patronal de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, la Cooperativa del Camp Sant Gaietà, Indústries Jové i Balasch i la Fundació Privada GINAC en la categoria de responsabilitat social empresarial i la Fundació Jubert Figueras i Fundació Sant Tomàs en la d'igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

També s'han reconegut la Unió, Associació d'Entitats Sanitàries i Socials; l'Institut Jaume Huguet (antiga Escola del Treball de Valls); Serradora Boix i Metall Girona en la categoria del foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat i l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona en la categoria de Seguretat i Salut en el treball.