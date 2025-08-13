Osona, Alt Penedès i Bages, les que més recursos han sol·licitat per millorar la transparència local

Osona, l’Alt Penedès i el Bages són les comarques que més han sol·licitat el recurs de la Diputació de Barcelona per millorar la gestió de la transparència municipal durant el primer semestre del 2025. Concretament, dels 43 ajuntaments que han demanat aquest servei entre gener i juny, un 19% pertanyen a Osona, un 17% a l’Alt Penedès i un 14% al Bages.
Pel que fa a totes les dades de la Diputació, les peticions d’assistència han crescut un 43,33% respecte al mateix període del 2024. Aquest recurs, actiu des del 2023, ofereix suport als ens locals per millorar l’accés a la informació pública i el compliment de la normativa de transparència. Des de la seva posada en marxa, el Gabinet d’Innovació, Integritat i Transformació Digital Local ha donat servei a gairebé un centenar de municipis de la província.
D'altra banda, pel que fa als municipis concrets que han incrementat més el seu compliment normatiu enguany, destaquen el Brull (Osona), Santa Maria de Miralles i els Prats de Rei (Anoia).
Més del 40% de la ciutadania creu que els municipis són poc o gens transparents
Tot i la millora tant en la demanda com en els resultats en matèria de transparència, i segons dades de maig de 2025 extretes de l’enquesta sobre la percepció ciutadana de la província de Barcelona Dibaròmetre 2.0, quan es pregunta a la ciutadania sobre la gestió municipal de la transparència, un 44% creu que el seu municipi és poc o gens transparent, i l’ítem ‘Gestió política i municipal’ es manifesta com el quart problema més rellevant per a la població.
En un moment de desafecció ciutadana creixent cap a les institucions públiques, el recurs de la Diputació de Barcelona en matèria de transparència és una eina que contribueix a acostar a la ciutadania la gestió municipal i els projectes que s'engeguen des dels ens locals.