L'Ajuntament de Manlleu desplega una campanya contra l'abandonament de residus al carrer

L'Ajuntament de Manlleu ha realitzat una campanya contra l'abandonament de residus al carrer a diversos punts del municipi que acostumen a coincidir amb espais reservats a calçades, bústies destinades a la fracció orgànica i contenidors de vidre. La presència de bosses en aquests espais provoquen problemes de convivència, mala imatge de la via pública i episodis de males olors.
Enguany, el consistori manlleuenc ha intensificat la vigilància i ha augmentat l'import de les sancions vinculades al sistema de recollida de deixalles Porta a Porta. En aquesta línia, des de principis d'anys s'han aixecat 19 actes amb sancions que van dels 100 als 500 euros.
Al mateix temps, s'han desplegat reunions amb els presidents i veïns de les comunitats seleccionades, s'ha fet vigilància activa de les zones afectades i una prova pilot intervenint a la via pública amb la instal·lació d'un element físic.
Resultats de la campanya
En el marc de la campanya contra l'abandonament de residus als carrers, l'Ajuntament de Manlleu ha visitat un total de 26 comunitats de veïns i quatre habitatges unifamiliars, resultant un total de 370 habitatges convocats a les reunions informatives.
També s'han fet 21 reunions a les quals han assistit 99 persones. El veïnatge valora positivament l'acció i també han compartit queixes i dubtes com la saturació del servei de voluminosos, com fer arribar la informació a la gent gran i la necessitat de més vigilància en l'horari d'aportació.
Durant la campanya, els educadors de l'Ajuntament van col·locar un poming a les portes dels 370 habitatges convocats amb informació sobre les sancions que pot comportar l'abandó d'escombraries a la via pública. També es van col·locar cartells informatius a les comunitats amb la informació traduïda en diferents idiomes.
Pel que fa a la vigilància activa dels punts crítics, s'han realitzat 118 interaccions amb usuaris al carrer i s'ha fet una prova pilot al voltant d'una de les bústies de residus orgànics que s'havia convertit en punt fix d'abandonaments.
També s'han instal·lat jardineres de fusta amb plantes aromàtiques de romaní a banda i banda de la bústia com a elements dissuasius per evitar els abandonaments al costat d'aquesta.