Osona amb Bici demana que el Pla de Barris de Vic tingui en compte la mobilitat sostenible

L'Ajuntament de Vic rebrà 15 milions d'euros del Pla de Barris impulsat per Govern de la Generalitat amb l'objectiu de transformar els barris del sud i el nord-est de la ciutat.
Entre les 28 actuacions que proposa el projecte vigatà, hi ha el desdoblament de l'avinguda Països Catalans, la reforma de la carretera de Roda o reurbanització de l'eix carrer Soledat-Pare Huix-Mare de Déu de Lorda, tres infraestructures a les quals el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vic hi preveu l'aparició de carrils bici.
Precisament per aquest motiu, des d'Osona amb Bici demanen a l'Ajuntament que tingui en compte aquestes previsions. A través d'un comunicat, l'entitat mostra "ferma oposició" al desdoblament de l'avinguda Països Catalans entre els carrers Narcís de Monturiol i Prat d'en Galliners "si comporta substituí el camí no asfaltat actual", per on es pot circular a peu i en bicicleta, "per un doble carril asfaltat destinat a la mobilitat en vehicle privat motoritzat".
Osona amb Bici remarca que aquest tram "no registra episodis de congestió que poguessin arribar a justificar una ampliació de capacitat" i que "trauria espai a la mobilitat activa".
Creuen que l'actuació "forma part d'un model de mobilitat obsolet" i reiteren la necessitat de donar continuïtat al carril bici de la circumval·lació, una actuació prevista en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.
Pel que fa a la reurbanització de l'eix que formen els carrers Soledat, Pare Huix i Mare de Déu de Lorda, l'entitat recorda que "per aquest eix hi ha d'haver un carril bici", el qual donaria continuïtat a l'existent entre el pont de la Pista i la plaça Francesc Moragas, enllaçant amb el de l'avinguda Rafael Casanova i cap a la Serra-de-senferm.
En aquest sentit, insisteixen que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vic preveu aquesta infraestructura com a prioritària, tal com ho era, diuen, el carril bici que es projectava des del Mil·lenari fins a l'avinguda Olímpia.
Finalment, reiteren que a la carretera de Roda –el Pla de Barris en projecta la reforma i modernització- també hi ha d'aparèixer un carril bici.