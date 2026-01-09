L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central acompanya 39 entitats d'Osona i el Lluçanès

Durant el 2025, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha acompanyat un total de 28 entitats d'Osona, entre les quals hi ha iniciatives com el Mas Corcó, Osona Energia, El Serradet de Barneres, l'escola Waldorf La Font o Més 65.
En el cas del Lluçanès, han estat un total d'11 entitats, com La Rosada de Cal Janet, l'associació Lluçanès a Taula o la Fundació Emprius.
Entre els serveis que ofereix l'Ateneu en destaca l'acompanyament a projectes d'economia social i solidària –el 2025, ha realitzat 127 acompanyaments a la Catalunya Central- o a persones que en vulguin impulsar cooperatives o associacions. Al mateix temps, també dur a terme formacions específiques sobre economia social i solidària i tasques de facilitació per poder fer xarxa i intercooperar amb entitats del territori.
El darrer any, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha ajudat a la creació de nou entitats del territori. Pel que fa a la participació en les activitats organitzades, hi ha hagut un total de 2.527 participants. Més enllà de l'organització d'activitats pròpies, l'ens també col·labora en nombrosos esdeveniments del territori, com ara la fira osonenca alTERna't.
La cultura, un eix estratègic
L'àmbit cultural és un dels eixos estratègics de l'Ateneu. El cercle de cultura està format per les entitats promotores Kult, Casa de la Música de Manresa, Txarango i Vesc, a més de les participants Cultura pel Bé Comú, Pol·len Edicions i Propaganda pel Fet i ha portat a terme acompanyaments específics per col·lectius de l'àmbit cultural, ja sigui en la constitució, la transformació o en temes de governança.
Pel que fa a les cooperatives històriques, aquest 2025 l'ens ha assessorat a L'Agrícola de Sant Fruitós de Bages i L'Amistat de Montesquiu, i també ha col·laborat en la publicació de dos llibres sobre memòria històrica i cooperativisme: El cooperativisme al Berguedà: una història de l'economia social i solidària (1869-2025), de l'historiador berguedà Daniel Raya Crespi i La Familiar de Sant Pere de Torelló: història d'una cooperativa centenària (1920-2025), de l'historiador osonenc Joan Torrents Juncà. Els dos llibres han nascut del projecte El fil de la cooperació, conjunt entre l'Ateneu i el Museu del Ter de Manlleu.
L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és un servei públic impulsat per la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya (XAC) que promou i enforteix l'Economia Social i Solidària i el cooperativisme a les comarques del Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona, i el Solsonès.
Els seus serveis van destinats a persones i projectes que volen desenvolupar iniciatives socioeconòmiques transformadores, treballant de manera col·lectiva, democràtica i arrelada al territori, i contribuint així a la construcció d'una economia més justa, sostenible i cohesionada. Hi ha un total de 14 ateneus cooperatius a Catalunya, l'actuació dels quals s'emmarca en el Programa d'Economia Social de la Generalitat.