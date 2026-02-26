Accident amb dos camions implicats a la C-25 a Gurb

Matí complicat per a la mobilitat a la C-25 a Osona. Un accident a l'altura de Gurb, amb dos camions implicats, ha provocat diversos quilòmetres de cua.\r\n\r\nUn dels vehicles, que ha bolcat, transportava purins, mentre que l'altre ha tingut una fuita a la cisterna, on transportava llet.\r\n\r\nEls Bombers han rebut l'avís a les 11:27 a través del telèfon d'emergències 112 i ha activat diverses dotacions terrestres.\r\n\r\nEn aquests moments, s'està fent el transvasament dels líquids a una altra cisterna.\r\n\r\n\r\n\r\nTreballem 2🚒#bomberscat en l'accident de la C-25 a Gurb (11.27h @112). Hi ha dos camions implicats: un que transportava purins i ha bolcat, i un altre que transporta llet i fuita la cisterna. A hores d’ara, s’està transvasant a una altra cisterna. https://t.co/4eOfkqMSdv pic.twitter.com/PWYpDTB6sL\r\n— Bombers (@bomberscat) February 26, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n