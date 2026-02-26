26 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Accident amb dos camions implicats a la C-25 a Gurb

Hi ha diversos quilòmetres de retencions

  • Un dels camions implicats en l'accident a la C-25, a Gurb. -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de febrer de 2026 a les 13:53
Actualitzat el 26 de febrer de 2026 a les 14:57

Matí complicat per a la mobilitat a la C-25 a Osona. Un accident a l'altura de Gurb, amb dos camions implicats, ha provocat diversos quilòmetres de cua.

Un dels vehicles, que ha bolcat, transportava purins, mentre que l'altre ha tingut una fuita a la cisterna, on transportava llet.

Els Bombers han rebut l'avís a les 11:27 a través del telèfon d'emergències 112 i ha activat diverses dotacions terrestres.

En aquests moments, s'està fent el transvasament dels líquids a una altra cisterna.

 

Et pot interessar