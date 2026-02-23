Incendi entre Santa Maria de Besora i Vidrà amb gairebé dues hectàrees afectades

Un incendi forestal ha cremat gairebé dues hectàrees entre Santa Maria de Besora i Vidrà. En concret, el foc va originar-se a la zona de la Riera de Clarella.\r\n\r\nEls Bombers van rebre l'avís dissabte a les 17:20 hores i van activar sis dotacions. Tal com detallen des del cos, el lloc on es va desencadenar l'incendi era un terreny complicat, encara que amb poques hores van aconseguir controlar el foc.\r\n\r\nDiumenge, els Bombers van continuar repassant el perímetre amb eines manuals. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, les flames haurien cremat una superfície d'1,8 hectàrees i els primers indicis apunten al fet que va originar-se a causa de la crema de restes vegetals.\r\n\r\n\r\n\r\nℹ️🔥 L’incendi iniciat al terme municipal de Santa Maria de Besora (Osona), afecta una superfície aproximada d’1,8 hectàrees, segons dades provisionals dels #AgentsRurals.\r\n\r\nEls primers indicis apunten a la crema de restes vegetals com hipòtesi principal de la causa. https://t.co/fFDqRkjDsv\r\n— Agents Rurals (@agentsruralscat) February 22, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n