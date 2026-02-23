23 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Incendi entre Santa Maria de Besora i Vidrà amb gairebé dues hectàrees afectades

La causa del foc hauria estat la crema de restes vegetals

  • Imatges de l'incendi d'aquest dissabte entre Santa Maria de Besora i Vidrà. -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de febrer de 2026 a les 10:31

Un incendi forestal ha cremat gairebé dues hectàrees entre Santa Maria de Besora i Vidrà. En concret, el foc va originar-se a la zona de la Riera de Clarella.

Els Bombers van rebre l'avís dissabte a les 17:20 hores i van activar sis dotacions. Tal com detallen des del cos, el lloc on es va desencadenar l'incendi era un terreny complicat, encara que amb poques hores van aconseguir controlar el foc.

Diumenge, els Bombers van continuar repassant el perímetre amb eines manuals. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, les flames haurien cremat una superfície d'1,8 hectàrees i els primers indicis apunten al fet que va originar-se a causa de la crema de restes vegetals.

 

Et pot interessar