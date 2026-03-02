Detingut a Manlleu un jove per estafar 25.000 euros a diverses persones fent-se passar per treballador d'un banc

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manlleu un jove de 18 anys acusat de dos delictes d'estafa i un de furt per haver presumptament sostret 25.000 euros a dues persones vulnerables de 90 i 67 anys, veïnes de Barcelona.
Els fets es remunten a l'octubre i novembre del 2025. Segons la policia catalana, el detingut es feia passar per treballador d'una entitat bancària, alertava les víctimes d'una suposada estafa i aconseguia que li entreguessin les targetes amb el pretext de destruir-les. La detenció es va produir el 24 de febrer.
En l'escorcoll del seu domicili, els agents hi van intervenir 1.520 euros en efectiu, diverses targetes bancàries a nom de terceres persones, joies, un inhibidor de freqüències i una pistola d'aire comprimit.
Segons els Mossos, l'arrestat enviava primer un SMS fent-se passar per l'entitat bancària per advertir d'un suposat frau. Després trucava a les víctimes per guanyar-se la seva confiança i els assegurava que gestionaria l'anul·lació de les targetes. Finalment, els indicava que un treballador passaria pel domicili a recollir-les i destruir-les. Posteriorment feia extraccions de diners i altres operacions fraudulentes. En un dels casos, també va sostreure joies del domicili. El detingut ja ha passat a disposició judicial.