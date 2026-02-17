Manlleu decreta tres dies de dol per la mort dels cinc joves

L'Ajuntament de Manlleu decreta tres dies de dol per l'incendi en un bloc de pisos del carrer Montseny on han mort cinc joves. El foc s'ha originat en un traster al terrat de l'edifici i, per motius que es desconeixen, les persones que hi passaven la nit no n'han pogut sortir, tal com han explicat els Bombers de la Generalitat.
El consistori ha expressat el seu "més profund condol" per la mort de les cinc persones a conseqüència de les flames i ha traslladat suport institucional i humà a les famílies de les víctimes. Durant els pròxims tres dies les banderes onejaran a mig pal i es mantindrà un dol oficial. Dins d'aquest marc de condol, aquest dimarts 17 hi haurà un minut de silenci a les 19 h davant l'Ajuntament de Manlleu.
Commoció entre les autoritats
La consellera d'Interior, Núria Parlon, a més de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, i l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, s'han desplaçat fins al lloc del sinistre. La consellera ha comunicat a les 2.46 hores que s'havia desplaçat als llocs dels fets, i també ha aprofitat per donar el condol als familiars de les víctimes i ha agraït les tasques dels serveis d'emergències dels Bombers, els Mossos, el SEM i la Policia Local de Manlleu.
L'alcalde Arnau Rovira expressava a les 4.30 de la matinada a través d'X que "no hi ha paraules per descriure tant de dolor". Rovira ha exposat l'acompanyament als familiars per la "tràgica pèrdua" i ha agraït tant els serveis com els voluntaris que han intervingut. En aquest mateix tuit, l'alcalde ha decretat els 3 dies de dol.
Per altra banda, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el líder de Junts, Carles Puigdemont, han lamentat la "tragèdia". Concretament, Illa ha dit que es troba commocionat per la mort de les cinc persones, ha traslladat el condol als familiars de les víctimes i ha desitjat una ràpida recuperació a les persones ferides, com també ha agraït la feina dels serveis pública d'emergències.