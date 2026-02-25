Atropellament mortal en un pas de vianants a la plaça Divina Pastora de Vic

Aquest dimecres al matí, un home de 92 anys ha mort en ser atropellat en un pas de vianants a la plaça Divina Pastora de Vic, al centre de la ciutat.\r\n\r\nEn concret, el SEM ha rebut l'avís de l'atropellament a les 9:31 hores. Una ambulància s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per a reanimar a la víctima, que ha estat traslladada a l'Hospital Universitari de Vic, on finalment ha mort.\r\n\r\nLa Guàrdia Urbana detalla que s'està investigant el succés. Les causes es desconeixen, encara que tot apuntaria a una distracció del conductor del vehicle, qui ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues.\r\n\r\nDes del novembre del 2019 que no hi havia cap víctima mortal a la ciutat de Vic.\r\n