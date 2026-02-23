Fuig d'un control policial a Taradell, punxa una roda i acaba detingut per conduir begut

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i conducció temerària.
En concret, els fets van passar diumenge 22 de febrer pels volts de dos quarts de tres de la matinada. Els Mossos havien organitzat un control d'alcohol i drogues a la B-520, a Taradell, amb motiu de la celebració del carnaval d'aquesta població.
En aproximar-se a la zona del control, un turisme va aturar-se bruscament al mig de la via, va fer marxa enrere uns 150 metres i va fugir cap a l'interior de la població. La policia catalana va seguir el vehicle, que circulava a gran velocitat, en sentit contrari i posant en perills conductors i vianants, detallen fons dels Mossos.
En un moment donat de la persecució, el cotxe va entrar en una zona d'obres de Sant Miquel de Balenyà, on va punxar una roda. Aquest fet, va obligar el conductor a reduir la velocitat, i així els Mossos van aconseguir interceptar-lo.
El conductor mostrava signes d'anar sota els efectes de begudes alcohòliques i, un cop realitzada la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0,61 mg/l aire expirat.