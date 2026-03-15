Pilarín Bayés i Roser Capdevila, emocionades durant la Nit de les Lletres Catalanes: «És un moment històric»

La Nit de les Lletres Catalanes ha estat un esdeveniment únic on s'ha commemorat tot allò que impulsa la literatura catalana i s'han entregat els premis als autors i autores de les millors obres i els millors projectes.
En un moment on les humanitats semblen cada vegada més arraconades i on el català perd força, actes com el de dissabte a la nit demostra el potencial literari que hi ha als Països Catalans. Més enllà de mirar el present i el futur, durant l'acte també es va mirar el passat i va haver-hi un dels moments més emotius de la nit.
Roser Capdevila i Pilarín Bayés han estat les protagonistes durant uns minuts. Òmnium ha volgut homenatjar "dues llegendes de la nostra literatura", dos pilars transcendentals per la canalla que ha crescut i creix amb llibres escrits en català.
Elisenda Pineda, una de les presentadores de l'acte, ha conduït a les dues protagonistes al mig de la sala i ha esclatat una forta ovació on totes les autoritats es van posar drets per aplaudir la seva tasca. "És un dia històric", ha dit Capdevila, mentre que Bayés valorava el reconeixement d'un públic amb "tanta gent i tan selecte".
Representants presents
A la gala ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Cultura, Sònia Hernéndez; i el conseller de Política Lingüística, Xavier Vila. Tampoc han faltat el president del Parlament, Josep Rull; així com representants del PSC, JxCat, Comuns, ERC i CUP. L’acte també ha comptat amb la presència de l’alcalde, Jaume Collboni; el regidor de Cultura, Xavier Marcé o la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret.
Els guanyadors i guanyadores
El poeta Carles Rebassa ha guanyat el 66è Premi Sant Jordi de novel·la amb l’obra Prometeu de mil maneres. El guardó s’ha entregat en el marc de la 75a Nit de les Lletres Catalanes, que s’ha celebrat al MNAC. Josep R. Cerdà s’ha emportat el primer Premi Àngel Guimerà amb La segona línia; Marc Artigau el 28è Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions amb Aquest serà el nostre pou; Jaume Coll el 67è Premi Carles Riba de poesia amb Com les fulles; Cristina Genebat el primer Premi Lo Somni al nou talent literari amb Sorra; Víctor Borràs el 63è Premi Josep M. Folch i Torres de novel·les per a nois i noies amb Animals que cauen del cel; i Alejandro Palomas el 52è Premi Joaquim Ruyra de literatura juvenil amb Una veritat.