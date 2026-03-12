Protesta d'Osona amb Bici en contra de la prohibició d'anar amb bicicleta en alguns carrers de Vic

Dimecres al matí, la plaça Major de Vic acollia una classe de spinning organitzada per l'Ajuntament amb motiu dels actes previs al pas del Tour de França per la ciutat. Durant el transcurs de l'activitat Pedala al cor de Vic, l'entitat Osona amb Bici va protagonitzar una acció sorpresa de protesta per criticar la decisió del consistori de prohibir la circulació de bicicletes en algunes zones de la ciutat, com el carrer Manlleu, al carrer Pla de Balenyà, al Portal de la Rambla o "la prohibició surrealista" de circular amb aquest mitjà de transport pel carril bici del carrer Sot dels Pradals.
Diverses persones han irromput a la plaça Major per desplegar una pancarta amb el lema Al cor de Vic... només amb bici estàtica?. Amb aquest context, l'entitat diu que "si les polítiques de l'Ajuntament respecte de la mobilitat en bicicleta no canvien", continuaran mobilitzant-se.
La protesta d'aquest dimecres respon a la incredulitat de l'entitat davant les prohibicions recents que ha materialitzat el consistori vigatà respecte de la mobilitat en bicicleta en diversos carrers de la ciutat.
En aquesta línia, fa uns dies des d'Osona en Bici van emetre un comunicat on, entre altres coses, recriminaven a l'Ajuntament de Vic -ciutat bressol del bicibús- que se sumés "a l'onada d'ajuntaments retrògrads en mobilitat sostenible" i recorden que, per exemple, durant aquest mandat, l'equip de govern ja ha renunciat al carril bici del Mil·lenari.