Els usuaris de l'R3 critiquen el nou pla de Rodalies per ser «clarament insuficient»

Perquè no ens fotin el tren, Promoció del Transport Públic (PTP) i El Ripollès Existeix creuen que el Pla de Rodalies 2026-2030 que el Govern va presentar aquest dimecres és "clarament insuficient" per a l'R3. Les plataformes d'usuaris critiquen que el document no defineix un horitzó "clar i concret" per al desdoblament d'una línia que fa 45 anys que reclama solucions i, per aquest motiu, demanen una "rectificació".
En un comunicat conjunt expliquen que volen que es planifiqui el desdoblament complet fins a Vic en el termini "més curt possible", que es garanteixi el finançament, i que es defineixin les actuacions de millora del tram nord entre Vic i la Tor de Querol amb l'objectiu que l'R3 sigui una línia "funcional" per a un servei "fiable" i de "qualitat".
Les plataformes d'usuaris expliquen que esperaven amb ganes el Pla que ha presentat el Govern conjuntament amb Adif i Renfe, i que confiaven trobar-hi les millores de l'R3 que fa anys que reivindiquen. Amb tot, insisteixen que la planificació és "insuficient" per una xarxa de Rodalies en situació de "col·lapse sistèmic". Segons apunten, les actuacions que més podrien contribuir a revertir la situació, "no tenen prou prioritat, ni se'n preveu l'acceleració, ni estan adaptades a la situació real d'emergència".
Els usuaris destaquen que totes les actuacions iniciades a l'R3 porten un retard d'entre un i dos anys i el nou document el que fa és "assumir" aquest retard i "cronificar-lo". Per exemple, critiquen que "el desdoblament previst inicialment només fins a Vic encara s'allunyi més en el temps i el document s'ha buidat de compromís pel que fa a la millora de la resta de la línia".
Altres exemples concrets són la manca de planificació del conjunt dels trams de desdoblament fins a Vic i l'establiment d'una estratègia que acceleri i optimitzi les obres, o la renúncia que l'obra del tram entre Centelles i Vic estigui acabada el 2030.
Les plataformes d'usuaris també critiquen que s'hagi paralitzat i endarrerit la nova estació de Mollet i el desdoblament del tram Mollet Parets que ja tenia projecte licitat i en redacció. Al mateix temps, lamenten la renúncia a programar cap obra dels trams de Montcada-Mollet i la Garriga-Centelles abans del 2030.
Sobre la primera meitat del Pla (2020-2025), les plataformes lamenten que s'han evidenciat "moltes mancances", perquè la inversió no s'ha traduït en millores per als usuaris i el servei i, fins i tot, "algunes són hipoteques molt cares a mitjà termini (com ara soterraments, integracions urbanes, tercer carril per a mercaderies i allunyar estacions de poblacions, per exemple)".