Obres pel desdoblament de l'R3: guia útil per sobreviure al macrotall

Aquest dimarts comencen les obres pel desdoblament de l'R3. Un macrotall que compta amb un pressupost de 140 milions d'euros i es dividirà en dues fases que s'allargaran uns 16 mesos. La primera part de les obres -de l'octubre del 2025 a l'abril del 2026- arrenca aquest dimarts i inclou la duplicació de les vies entre Parets del Vallès i la Garriga. Al mateix temps, coincideix amb la renovació integral de l'estació de Montcada-Bifurcació. El segon tram d'obres serà a partir de l'abril del 2026: els trens de l'R3 no podran circular entre Mollet-Santa Rosa i la Garriga. Aquestes afectacions s'allargaran fins a principis del 2027.
Per a tot plegat, Renfe ha ideat un pla de transport alternatiu per carretera amb autobusos que faran parada a les diverses estacions de la línia 3 de Rodalies afectades per les obres de desdoblament entre Centelles i Barcelona, i 58 busos directes des de Centelles, la Garriga o Paret del Vallès fins a la capital catalana. El tall afectarà uns 21.000 passatgers diaris. No hi ha precedents d'un tall amb una afectació similar i amb una durada tan llarga.
Serveis ferroviaris
El servei ferroviari a l'R3 es mantindrà amb normalitat en els trams no afectats per les obres de millora de la línia. Durant la primera fase de les actuacions -del 7 d'octubre de 2025 a maig del 2026- cal tenir en compte la següent informació:
- Hi haurà servei de tren entre les estacions de la Tor de Querol-Puigcerdà i la Garriga.
- Entre l'estació de la Garriga i l'estació de Fabra i Puig (Barcelona) s'habilitarà el servei alternatiu per carretera amb autobusos.
- Des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Fabra i Puig –i viceversa-, els viatgers hauran d'utilitzar la línia R4 i el metro -la línia L1-
Un cop finalitzats els treballs a Montcada-Bifurcació, començarà la segona fase de les obres pel desdoblament de l'R3 -del maig del 2026 a principis del 2027-, i caldrà tenir en compte la següent informació:
- Hi haurà servei de tren entre les estacions de l'Hospitalet de Llobregat i Mollet-Santa Rosa.
- Els trens no circularan entre les estacions de Mollet-Santa Rosa i la Garriga i hi haurà servei alternatiu per carretera.
- Entre la Garriga i Vic/Puigcerdà hi haurà el servei habitual de tren a la línia 3 de Rodalies.
Servei alternatiu amb autobús
Per garantir la mobilitat dels usuaris de l'R3 entre les estacions afectades, Renfe ha habilitat serveis alternatius per carretera. Per la primera fase del tall ferroviari -des de Montcada-Bifurcació a la Garriga- hi haurà dos tipus de trajectes amb bus a tenir en compte:
- Autobusos entre les estacions de Centelles i Fabra i Puig (Barcelona) que faran les diverses parades de la línia R3 entre aquestes dues poblacions. És a dir: pararan a les estacions de la Garriga, les Franqueses, Granollers-Canovelles, Parets del Vallès, Mollet-Santa Rosa i Barcelona-Fabra i Puig.
- Autobusos directes des de la Garriga, Parets del Vallès i Centelles, fins a Fabra i Puig.
- El pla alternatiu de transport també disposa de vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
Pel que fa a les rutes i les freqüències de pas dels autobusos, cal tenir en compte:
- Els autobusos amb parades sortiran des de Granollers-Canovelles o des de la Garriga i Centelles. Les freqüències són de 20 i 30 minuts i el servei s'allargarà fins a les 22:45 i les 22:50, respectivament, tot i que pot variar en funció de l'últim tren.
- Els autobusos directes entre Barcelona i Centelles passaran cada 30 minuts i s'enllaçaran amb els trens de l'R3 que surtin des de la localitat osonenca direcció Puigcerdà.
- Els busos directes entre Barcelona i la Garriga passaran cada 60 minuts.
- Els busos directes Barcelona-Vic passaran cada 15 minuts des de les 6:00 hores del matí fins a les 22 hores de la nit.
Informadors als punts de transbordament
A partir d'aquest dimarts 7 d'octubre, quan començarà el macrotall a l'R3, Renfe desplegarà una norantena d'informadors al llarg de totes les estacions afectades entre Parets del Vallès i la Garriga. L'objectiu és que orientin als viatgers -que veuran incrementat el seu temps de viatge- en el marc del pla de transport alternatiu per carretera.
Al mateix temps, Renfe s'ha compromès a ajustar el dispositiu d'autobusos si es fa necessari. D'aquesta manera, els primers dies serviran per analitzar el pla alternatiu, que tindrà un cost de 56,4 milions d'euros i contempla el servei de 60 autocars.
16 mesos d'obres
El desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga també coincidirà amb la renovació de l'estació de Montcada-Bifurcació. Les obres s'allargaran uns 16 mesos aproximadament.
El tram entre Parets i la Garriga compta amb uns 17 quilòmetres i és l'eix principal de comunicació ferroviària entre Barcelona i el Pirineu català a través de les comarques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya.
Tal com informa Renfe, amb el pla de desdoblament previst, aquest tram disposarà d'una via doble electrificada de 17,1 quilòmetres, amb andanes de 210 metres de longitud -50 metres més llargs respecte a la situació actual-, enclavaments electrònics, instal·lacions de seguretat amb Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB), estacions amb encreuaments d'andana a diferent nivell, ascensors als punts d'encreuament, pantalles de protecció acústica, i tancaments en estacions i en el trajecte.