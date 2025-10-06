06 de octubre de 2025

Societat

Obres pel desdoblament de l'R3: guia útil per sobreviure al macrotall

Els treballs arrenquen el dimarts 7 d'octubre de 2025 i s'allargaran uns 16 mesos, amb serveis alternatius de tren i bus per reubicar els passatgers afectats

Publicat el 06 d’octubre de 2025 a les 18:16
Actualitzat el 06 d’octubre de 2025 a les 18:38

Aquest dimarts comencen les obres pel desdoblament de l'R3. Un macrotall que compta amb un pressupost de 140 milions d'euros i es dividirà en dues fases que s'allargaran uns 16 mesos. La primera part de les obres -de l'octubre del 2025 a l'abril del 2026- arrenca aquest dimarts i inclou la duplicació de les vies entre Parets del Vallès i la Garriga. Al mateix temps, coincideix amb la renovació integral de l'estació de Montcada-Bifurcació. El segon tram d'obres serà a partir de l'abril del 2026: els trens de l'R3 no podran circular entre Mollet-Santa Rosa i la Garriga. Aquestes afectacions s'allargaran fins a principis del 2027.

Per a tot plegat, Renfe ha ideat un pla de transport alternatiu per carretera amb autobusos que faran parada a les diverses estacions de la línia 3 de Rodalies afectades per les obres de desdoblament entre Centelles i Barcelona, i 58 busos directes des de Centelles, la Garriga o Paret del Vallès fins a la capital catalana. El tall afectarà uns 21.000 passatgers diaris. No hi ha precedents d'un tall amb una afectació similar i amb una durada tan llarga.

 

 

Serveis ferroviaris

El servei ferroviari a l'R3 es mantindrà amb normalitat en els trams no afectats per les obres de millora de la línia. Durant la primera fase de les actuacions -del 7 d'octubre de 2025 a maig del 2026- cal tenir en compte la següent informació:

  • Hi haurà servei de tren entre les estacions de la Tor de Querol-Puigcerdà i la Garriga.
  • Entre l'estació de la Garriga i l'estació de Fabra i Puig (Barcelona) s'habilitarà el servei alternatiu per carretera amb autobusos.
  • Des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Fabra i Puig –i viceversa-, els viatgers hauran d'utilitzar la línia R4 i el metro -la línia L1-   

Un cop finalitzats els treballs a Montcada-Bifurcació, començarà la segona fase de les obres pel desdoblament de l'R3 -del maig del 2026 a principis del 2027-, i caldrà tenir en compte la següent informació:

  • Hi haurà servei de tren entre les estacions de l'Hospitalet de Llobregat i Mollet-Santa Rosa.
  • Els trens no circularan entre les estacions de Mollet-Santa Rosa i la Garriga i hi haurà servei alternatiu per carretera.
  • Entre la Garriga i Vic/Puigcerdà hi haurà el servei habitual de tren a la línia 3 de Rodalies.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servei alternatiu amb autobús

Per garantir la mobilitat dels usuaris de l'R3 entre les estacions afectades, Renfe ha habilitat serveis alternatius per carretera. Per la primera fase del tall ferroviari -des de Montcada-Bifurcació a la Garriga- hi haurà dos tipus de trajectes amb bus a tenir en compte:

  • Autobusos entre les estacions de Centelles i Fabra i Puig (Barcelona) que faran les diverses parades de la línia R3 entre aquestes dues poblacions. És a dir: pararan a les estacions de la Garriga, les Franqueses, Granollers-Canovelles, Parets del Vallès, Mollet-Santa Rosa i Barcelona-Fabra i Puig.
  • Autobusos directes des de la Garriga, Parets del Vallès i Centelles, fins a Fabra i Puig.
  • El pla alternatiu de transport també disposa de vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
Pel que fa a les rutes i les freqüències de pas dels autobusos, cal tenir en compte:

  • Els autobusos amb parades sortiran des de Granollers-Canovelles o des de la Garriga i Centelles. Les freqüències són de 20 i 30 minuts i el servei s'allargarà fins a les 22:45 i les 22:50, respectivament, tot i que pot variar en funció de l'últim tren.
  • Els autobusos directes entre Barcelona i Centelles passaran cada 30 minuts i s'enllaçaran amb els trens de l'R3 que surtin des de la localitat osonenca direcció Puigcerdà.
  • Els busos directes entre Barcelona i la Garriga passaran cada 60 minuts.
  • Els busos directes Barcelona-Vic passaran cada 15 minuts des de les 6:00 hores del matí fins a les 22 hores de la nit.

Informadors als punts de transbordament

A partir d'aquest dimarts 7 d'octubre, quan començarà el macrotall a l'R3, Renfe desplegarà una norantena d'informadors al llarg de totes les estacions afectades entre Parets del Vallès i la Garriga. L'objectiu és que orientin als viatgers -que veuran incrementat el seu temps de viatge- en el marc del pla de transport alternatiu per carretera.

Al mateix temps, Renfe s'ha compromès a ajustar el dispositiu d'autobusos si es fa necessari. D'aquesta manera, els primers dies serviran per analitzar el pla alternatiu, que tindrà un cost de 56,4 milions d'euros i contempla el servei de 60 autocars.

 

16 mesos d'obres

El desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga també coincidirà amb la renovació de l'estació de Montcada-Bifurcació. Les obres s'allargaran uns 16 mesos aproximadament.

El tram entre Parets i la Garriga compta amb uns 17 quilòmetres i és l'eix principal de comunicació ferroviària entre Barcelona i el Pirineu català a través de les comarques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya.

 

Tal com informa Renfe, amb el pla de desdoblament previst, aquest tram disposarà d'una via doble electrificada de 17,1 quilòmetres, amb andanes de 210 metres de longitud -50 metres més llargs respecte a la situació actual-, enclavaments electrònics, instal·lacions de seguretat amb Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB), estacions amb encreuaments d'andana a diferent nivell, ascensors als punts d'encreuament, pantalles de protecció acústica, i tancaments en estacions i en el trajecte.

