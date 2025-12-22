22 de desembre de 2025

El degà dels advocats de Vic, Rogeli Montoliu, nou president del Consell de l'Advocacia Catalana

Pren el relleu a Joan Martínez, que ha acabat el seu mandat

  • Joan Martínez i Roger Montoliu.

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 08:58

El ple del Consell de l'Advocacia Catalana ha escollit el degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Rogeli Montoliu, com a nou president. Substitueix Joan Martínez, degà de Granollers, que ha finalitzat el seu mandat aquesta setmana.

Segons ha informat la institució en un comunicat, Montoliu vol reforçar el paper del Consell de l'Advocacia Catalana i posar especial atenció "als reptes reals que avui té l'advocacia".

Nascut a Vic, el nou president de l'entitat és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i té un màster en Dret Mercantil. Des de 2019 que és el degà dels advocats vigatans i exerceix amb despatx propi a la capital d'Osona i a Barcelona, especialitzat en dret civil, mercantil i successions.

