L'alcalde de Vic en conèixer la resolució del Pla de Barris: «És una grandíssima notícia per la ciutat»

Vic s'ha despertat aquest divendres amb la "grandíssima" notícia d'haver aconseguit 15 milions d'euros de la primera convocatòria del Pla de Barris impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
La candidatura presentada per l'Ajuntament, una proposta "de màxims" dotada de 28 accions, es desplegarà en vuit barris del sud i el nord-est de la ciutat, els quals tenen la renda per càpita més baixa de la capital d'Osona.
El total del projecte del Pla de Barris de Vic compta amb un pressupost de 25 milions d'euros, dels quals 15 els aportarà la Generalitat, mentre que els 10 milions d'euros restants sortiran de les arques municipals.
De fet, el pressupost de l'Ajuntament pel 2026 ja contempla una partida de 2 milions d'euros per a començar a desplegar algunes propostes, també recollides i planificades en altres documents, com el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l'Agenda Urbana o el Pla d'Actuació Municipal (PAM).
L'alcalde vigatà, Albert Castells, remarca que, a partir del 2026, s'hauran de començar a executar tots els eixos previstos en el Pla de Barris i detalla que, durant les pròximes setmanes, convocarà a tot el consistori per començar a treballar en els diferents projectes.
Al mateix temps, el batlle recorda que, properament, s'haurà de constituir el Consell de Barris, tal com marca el mateix Pla de Barris. "Des d'avui mateix ens posem a treballar per construir aquesta governança, perquè hem de fer partícip a tot el consistori i totes les entitats veïnals", apunta Albert Castells. També s'haurà de contractar personal tècnic i de suport per a les diferents àrees de l'Ajuntament.
Entre les accions prioritàries hi ha la transformació de la carretera de Roda o el desdoblament de l'avinguda Països Catalans. Les mesures en habitatge també seran urgents: "És una de les grans mancances de la ciutat, tant pels joves com per a la gent gran", insisteix Castells.
El Pla de Barris de Vic també contempla accions en comerç i activitats econòmiques, com per exemple, l'impuls d'una prova pilot per a un nou mercat d'agroproductors.