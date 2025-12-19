Vic rebrà 15 milions d'euros de la primera convocatòria del Pla de Barris 2025-2029 impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que aquest divendres n'ha publicat la resolució. La proposta "de màxims" de l'Ajuntament incloïa 28 actuacions a vuit barris del sud i el nord-est de la ciutat i ascendia als 25 milions d'euros.
El projecte de la capital d'Osona és un dels que s'emporta un pessic més gran. En aquesta primera convocatòria s'hi van presentar 83 sol·licituds i, finalment, s'han escollit 20 municipis, entre els quals hi ha les quatre capitals de demarcació.
En total, les iniciatives triades rebran un pressupost de 412 milions d'euros, dels quals 232,71 els aportarà el Govern, una xifra superior a la prevista inicialment. Ara, els ajuntaments tenen 12 dies hàbils per acceptar o renunciar la resolució.
L’alcalde de Vic, Albert Castells, ha qualificat la notícia “d’extraordinària” i ha assegurat que “el Pla de Barris suposa un gran impuls i una oportunitat immillorable per cohesionar Vic urbanísticament i socialment, i que pugui avançar de manera compacta i no a diferents velocitats”.
Una proposta "de màxims" pels barris del sud i el nord-est
La candidatura de l'Ajuntament de Vic -elaborada per l'equip de govern amb el suport del PSC- per a la primera convocatòria del Pla de Barris 2025-2029 impulsada pel Govern de la Generalitat comptava amb 28 actuacions i un pressupost total de 25 milions d'euros.
L'àmbit d'actuació se centra vuit barris del sud i el nord-est de la ciutat -el Remi, l'Estadi, el barri d'Osona, la Serra-de-senferm-Santa Anna, l'Horta Vermella, La Calla, el barri dels Caputxins i part del de Sant Pere-.
Infraestructures
Un dels àmbits d'intervenció del Pla de Barris elaborat pel consistori vigatà són les infraestructures.
En destaca la intenció de reformar i modernitzar la carretera de Roda o el desdoblament de l'avinguda Països Catalans, en el tram entre els carrers Narcís de Monturiol i Prat d'en Galliners, entre altres actuacions.
Nous equipaments
La candidatura vigatana també contempla l'aixecament de nous equipaments repartits entre els diferents barris. Per exemple, amb la voluntat de transformar el barri dels Caputxins, la idea de l'equip de govern és rehabilitar l'antiga Pavicsa per a ubicar-hi un centre integrat de Formació Professional i comunitària. També es projecta un nou equipament cívic al voltant de Can Bauman i un nou espai verd.
Una altra actuació és la recuperació i rehabilitació de l'històric espai de les Cavallerisses, entre l'Atlàntida i les Adoberies. Aquí hi podria aparèixer un nou equipament musical i artístic.
Habitatge
El Pla de Barris de Vic inclou accions en l'àmbit de l'habitatge, com la millora i ampliació del parc d'habitatge de la ciutat, noves línies de subvenció per a la rehabilitació d'immobles, per a la instal·lació d'ascensors o per a la transició energètica.
Acció comunitària
La ciutat de Vic ha experimentat un creixement demogràfic sostingut en el temps durant les darreres dècades. El cens oficial del 2025, segons l'Idescat, situa a la capital d'Osona entre les 24 ciutats més grans de Catalunya en nombre de persones, amb un total de 50.796 habitants.
La candidatura vigatana pel Pla de Barris vigatana contempla aquest fet i posa especial èmfasi en les propostes referents l'acció comunitària, amb l'objectiu de reforçar la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida de la ciutadania.
Entre les accions pensades, hi ha la d'aprofundir en el model d'intervenció socioeducativa impulsat pel consistori, l'impuls de programes d'acompanyament a les comunitats de veïns, per a la prevenció de la soledat no desitjada, o una cartografia amb perspectiva de gènere al barri dels Caputxins.
Creació d'una oficina tècnica i un Consell de Barris
L'Ajuntament de Vic ha detallat que, per implementar el Pla de Barris, es crearà una oficina tècnica específica amb seu a l'Adoberia del Gremi, i que centralitzarà la gestió de les actuacions comunitàries i urbanístiques.
A banda de la part política i tècnica, l'estructura de governança del Pla de Barris també comptarà amb la participació de la ciutadania a través d'un consell de barri a cadascuna de les zones de Vic que en formen part, i un Consell de Barris que els aglutinarà a tots.
El batlle vigatà ha remarcat que "el Pla de Barris l'hem de tirar endavant conjuntament, perquè ha de ser un projecte construït per i per a tots els vigatans i vigatanes".