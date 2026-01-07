Salut farà obres de manteniment al CAP Vic Nord

El Departament de Salut ha anunciat que preveu fer obres de manteniment a l'edifici de l'Ambulatori, on s'ubica el CAP Vic Nord, amb l'objectiu d'adequar els espais als requisits de seguretat i la normativa antiincendis.\r\n\r\nEls treballs s'estan acabant de perfilar, tant pel que fa a l'abast de le sobres com a la seva planificació amb l'objectiu de garantir que el centre continuï oferint l'activitat assistencial amb les condicions òptimes per a professionals i pacients.\r\n\r\nEn un comunicat, Salut explica que les actuacions es treballen de manera coordinada entre l'Ajuntament de Vic i que, quan els detalls de les obres i les afectacions organitzatives estiguin definides, s'informarà la ciutadania per minimitzar les molèsties i assegurar la normalitat del servei.\r\n