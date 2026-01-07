07 de gener de 2026

Societat

Salut farà obres de manteniment al CAP Vic Nord

L'objectiu és adequar els espais als requisits de seguretat i la normativa antiincendis

  • Imatge d'arxiu del CAP Vic Nord. -

Publicat el 07 de gener de 2026 a les 09:46
Actualitzat el 07 de gener de 2026 a les 09:47

El Departament de Salut ha anunciat que preveu fer obres de manteniment a l'edifici de l'Ambulatori, on s'ubica el CAP Vic Nord, amb l'objectiu d'adequar els espais als requisits de seguretat i la normativa antiincendis.

Els treballs s'estan acabant de perfilar, tant pel que fa a l'abast de le sobres com a la seva planificació amb l'objectiu de garantir que el centre continuï oferint l'activitat assistencial amb les condicions òptimes per a professionals i pacients.

En un comunicat, Salut explica que les actuacions es treballen de manera coordinada entre l'Ajuntament de Vic i que, quan els detalls de les obres i les afectacions organitzatives estiguin definides, s'informarà la ciutadania per minimitzar les molèsties i assegurar la normalitat del servei.

