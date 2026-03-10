La marca de begudes vegetals YoSoy, amb seu a Viladrau, arriba als 36,8 milions d'euros de facturació

La marca de begudes vegetals YoSoy, amb seu a Viladrau, ha tancat el 2025 amb una facturació de 36,8 milions d'euros, una xifra que suposa un creixement del 9,2% respecte l'any anterior. A més, l'empresa ha tancat l'any amb un 13% de quota de mercat -0,5 punts més que el 2024-.
Així ho ha fet públic la marca en un acte a la fàbrica de Viladrau, des d'on s'ha donat a conèixer que la companyia Liquats Vegetals ha elevat la facturació global als 95 milions d'euros, per sobre dels 93 de l'any passat.
YoSoy comercialitza més de 20 varietats de begudes vegetals i ven més de 30 milions de litres anuals. Catalunya és el principal mercat de la marca a l'Estat -amb un 23% del consum- i el negoci exterior ja representa un 22% de la facturació total de la firma.
El creixement de les begudes de civada, clau
YoSoy ha presentat aquest dimarts els resultats econòmics del 2025 en un acte a la fàbrica de Viladrau, seu principal de la companyia Liquats Vegetals -de la qual depèn la marca YoSoy-. La directora de màrqueting a l'Estat, Olivia Santana, ha dit que estan "molt satisfets" pel tancament que han aconseguit el 2025, ja que s'ha arribat a una quota de mercat del 13%. En aquest sentit, ha revelat que una de les "claus" d'aquest creixement ha estat el segment barista i també el de les begudes de civada.
Segons les dades fetes públiques per l'empresa, el mercat de begudes vegetals continua a l'alça a l'Estat, on un 43% de les llars ja consumeixen aquests productes. "El creixement a l'estat espanyol és d'un 5% anual i encara pot continuar incrementant", ha assegurat Santana. Destaca, especialment, el creixement de les begudes de civada, que concentren un 48% del mercat, seguides per les d'ametlla, amb un 24% de la quota de mercat. Les begudes de civada han crescut un 6,8%, mentre que les d'ametlla un 14,4%.
En aquest escenari, Santana ha detallat que precisament les begudes de civada i el segment barista són dos dels motors del creixement que ha experimentat la marca. En aquest sentit, l'empresa ha fet públic que YoSoy és líder en el segment de les begudes de civada amb un 21% de la quota del mercat; mentre que en el segment barista la marca ha experimentat un creixement del 58% en relació amb l'any passat i concentra un 38% de la quota de mercat. YoSoy fa quatre anys que és "líder" al mercat de les begudes vegetals, segons dades aportades per l'empresa.
Catalunya és el mercat principal de la marca i concentra un 23% del consum total que hi ha a tot l'Estat. Amb tot, la marca vol incrementar el consum arreu de l'Estat i, per això, assegura que durant el 2025 s'ha reforçat la presència en regions considerades "clau" per a la companyia, com ara Madrid i el País Basc. Pel que fa als mercats exteriors, Santana ha avançat que aquests ja representen un 22% de la facturació de Liquats Vegetals: "Estem fent una aposta clara per continuar creixent i portar la proposta de valor de YoSoy a nous mercats".
Ampliació de la gamma barista
Des de YoSoy asseguren que durant el 2025 han continuat apostant per a la innovació i s'ha treballat per ampliar la gamma del sector barista amb noves referències. Es tracta de tres propostes pensades per a "respondre a les noves tendències en el consum del cafè i les begudes vegetals". En concret, es tracta d'una beguda de civada amb 0% de sucres, una beguda de civada amb festucs i també una beguda de civada amb te chai "llesta per a consumir". Totes les novetats es presentaran a la pròxima edició de la fira Alimentària.
Entre d'altres, asseguren que han implementat millores tecnològiques orientades a millorar la qualitat del producte, com ara processos que permeten estabilitzar les begudes sense posar-hi additius; aconseguir desenvolupar begudes vegetals "que no es tallin" amb el cafè tot i no portar reguladors de pH; evitar que es generin sucres durant l'elaboració del producte; o eliminar el gluten.
Santana ha detallat que ja fa anys que aposten per no afegir cap additiu als seus productes i també per fer servir matèries primeres de proximitat. De fet, Liquats Vegetals està ubicat a Viladrau per la proximitat a les fonts d'aigua. "La nostra cuina és a Viladrau perquè l'aigua és el nostre principal ingredient i aquesta prové del Montseny", ha detallat la responsable de màrqueting a l'Estat. En aquest sentit, ha explicat que com que no hi afegeixin cap additiu, "la matèria primera ha de ser molt bona" i, per exemple, la civada que fan servir un 80% prové del mercat espanyol, però la soja, per exemple, la compren a França.
Reforç de la presència al canal horeca
Durant el 2025, YoSoy va registrar un 20% de creixement al canal horeca gràcies a aliances signades amb operadors del sector, com ara Honest Greens. Això, asseguren fonts de la companyia, va permetre reforçar la presència de la marca a cafeteries i restaurants.