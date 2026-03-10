Un Mercat del Ram de Vic sense porcs ni vaques... però amb toreros

Sense porcs ni vaques. Aquesta és una de les principals novetats del Mercat del Ram de Vic 2026 que, a causa de l'impacte de la Pesta Porcina Africana i la Dermatosi nodular, es queda sense la mostra de bestiar boví i porcí, un dels emblemes de la fira per excel·lència de la capital d'Osona.
Tot i les dificultats, el sector hi serà present reinventat-se per a l'ocasió. Els ramaders aposten per fer pedagogia i donar a conèixer els seus productes, mentre que el porcí, a través d'una granja simulada, explicarà les mesures de bioseguretat que prenen i el funcionament de les explotacions.
Sí que s'exposarà bestiar, com cavalls, rucs, conills, oques o gallines, i també s'espera una nova edició del Concurs Morfològic d'Ovella Ripollesa, un Concurs Monogràfic Gos d'Atura Català, una exhibició de treball amb Gos d'Atura Català o el tradicional Concurs de Canals Porcines, que enguany arriba a la 42a edició. Paral·lelament, torna la mostra de maquinària agrícola i industrial amb les principals marques del sector.
L'altra gran novetat d'enguany és l'activitat Els toros tornen a Vic, una original proposta que, en realitat, es tracta de la 1a Competició de Carretons Elevadors de Catalunya. L'objectiu, diuen els organitzadors, és donar visibilitat i protagonisme a professionals -els coneguts popularment com a toreros- amb gran destresa.
"La pagesia viu un moment difícil i volem demostrar el ferm compromís de l'Ajuntament de Vic amb el sector", manifesta l'alcalde de la ciutat, Albert Castells, insistint en el fet que està "convençut" que la pagesia "se'n sortirà". El Mercat del Ram d'enguany, diu el batlle, tot i desplegar-se en "un context estrany", "serà un punt de trobada per ensenyar la seva fortalesa".
Amb una llarga tradició durant el pas dels segles, la fira se celebrarà a Vic els dies 27, 28 i 29 de març amb un programa d'actes i activitats relacionades amb la pagesia, la gastronomia i la cultura popular del territori.
Transformar les dificultats en oportunitat
Tot i que la normativa permetria la presència de bestiar boví i porcí, finalment no n'hi haurà "per responsabilitat", apunta Martí Orriols, gerent de la Federació Catalana de la Vaca Bruna dels Pirineus. D'aquesta manera, el Mercat del Ram 2026 no tindrà ni porcs ni vaques per evitar els riscos derivats de la Pesta Porcina Africana i la Dermatosi Nodular, però el sector hi serà present igualment.
En el cas del sector boví, els ramaders s'instal·laran al recinte firal del Sucre de Vic "per fer pedagogia" i explicar les diferents races de vedella catalanes, i també oferiran tastos de carn amb l'objectiu d'apropar el producte i la seva feina a la ciutadania.
Pel que fa al sector porcí, s'instal·larà una granja simulada que permetrà mostrar al públic les rigoroses mesures de bioseguretat que segueixen les explotacions i explicar com es treballa perquè el producte arribi al consumidor amb totes les garanties.
Tanmateix, tampoc hi faltarà una nova edició -la 42a- del Concurs de Canals Porcines. Albert Noguera, de la comissió organitzadora del certamen, apunta que "és un any complicat", i insisteix que la PPA ha afectat "molt" al sector, sobretot, en els preus de la carn: "És un cop molt fort".
Noguera detalla que, aquest 2026, "no hi haurà animals al recinte", però que el Concurs de Canals Porcines es desplegarà amb normalitat. A més, com a novetat, es farà una jornada ramadera posterior al Mercat del Ram, que pretén ser un punt de trobada per tot el sector.
Els toros tornen a Vic
Una de les grans novetats de la programació del Mercat del Ram de Vic 2026 és el retorn dels toros a la ciutat, un anunci que ha despertat gran expectació. "No som fans de la tauromàquia", destaca Humbert Clotet, de l'agència creativa RubioClotet i coorganitzador de l'activitat.
Res és el que sembla i, en realitat, la proposta Els toros tornen a Vic es tracta de la 1a Competició de Carretons Elevadors de Catalunya. L'objectiu, diu Clotet, és donar visibilitat a professionals –els coneguts com a toreros- amb gran destresa que, sovint, queden relegats a un segon pla.
El divendres 27 de març es presentaran els equips i es farà un sorteig "a lo Champions League" per determinar els encreuaments del concurs. Durant el dissabte 28 de març es faran els entrenaments oberts al públic, seguits de la competició de carretons elevadors i, al vespre, les grans finals, "amb mitja part com la Super Bowl, amb concert sorpresa". Per tancar la jornada no hi faltarà la música en directe amb el grup Boys Damm i discjòquei. L'endemà, el diumenge 29 de març, la proposta serà per als menuts de la casa, amb inflables i activitats diverses.
Activitat divulgativa
La plaça dels Màrtirs –antiga plaça dels Porcs- serà un dels epicentres de l'activitat divulgativa al voltant del Mercat del Ram de Vic. En aquest espai s'hi ubicarà la Casa de Pagès, una proposta dirigida al públic familiar.
Una mica més amunt, a la rambla del Passeig, s'hi concentrarà l'oferta gastronòmica, divulgativa i la mostra de truisme. Així, a la plaça del Carbó hi trobarem les 50 Cerveses Catalanes, un espai de vermuteria i activitats culturals, com música en directe.
Al llarg del Passeig hi haurà una quarantena de productors d'Osona i el Lluçanès, així com una zona dedicada a la restauració, els tastos i els tallers gastronòmics, o un espai destinat a la divulgació de la silvicultura.
Activitat cultural
El Mercat del Ram també és sinònim de cultura i, al voltant, s'hi situen actes i activitats relacionats amb la cultura popular de la ciutat, com la tradicional processó dels Dolors –enguany fa 276 anys que se celebra- o el Mercat de palmes i palmons a la plaça Major.
Al mateix temps, durant la fira la capital d'Osona ofereix altres propostes com l'espectacular concurs internacional de globus aerostàtics –aquest 2026 se celebra la 43a edició-, el tradicional concurs de pintura ràpida o les cercaviles de gegants centre de la ciutat.