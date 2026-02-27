En el marc del 8-M, el Dia Internacional de les Dones, el Grup de Dones Arquitectes de la Demarcació de les comarques Central del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza una xerrada sobre mobilitat i perspectiva de gènere.\r\n\r\nLa sessió serà oberta a tothom i tindrà lloc el dijous 5 de març a la seu del COAC a Vic. Portarà per títol Introducció a la mobilitat amb perspectiva de gènere i anirà a càrrec de Mònica Carrera, que proposarà una aproximació introductòria a la manera com els diferents patrons de desplaçament influeixen en la vida quotidiana, en l'exercici del dret a la ciutat i en les oportunitats d'integració social i econòmica.\r\n\r\nAmb aquesta activitat, el Grup de Dones Arquitectes vol contribuir al debat sobre un urbanisme capaç de donar resposta a la diversitat real de la ciutadania, incorporant mirades que permetin repensar els espais i els sistemes de mobilitat des d'una òptica més equitativa, segura i accessible per a tothom.\r\n