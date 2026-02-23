Els últims compassos del carnaval a Osona i el Lluçanès

El mes de febrer ha estat marcat pels nombrosos carnavals que s'han celebrat a Osona i el Lluçanès, comarques on aquesta esbojarrada celebració té un arrelament especial. De fet, a casa nostra se n'hi celebra un dels més multitudinaris i espectaculars del país: el Carnaval de Terra Endins de Torelló.
Amb l'arribada del mes de març, la majoria de municipis ja han posat punt final a la celebració. Aquest darrer cap de setmana ha estat el torn del de Folgueroles o els de Balenyà i Taradell, aquestes dos últims també molt concorregut i reconeguts.
Carnaval de Taradell
Els Troneres guanyen al seu poble, Taradell, en una rua amb més de 800 participants i amb la participació d'una quinzena de colles que van omplir els carrers de festa i gresca el passat dissabte. Una rua que va comptar amb un nou recorregut amb sortida de davant del centre Cultural Costa i Font. Fins a quatre carrosses, set comparses i dues minicomparses van gaudir de valent d'una rua de carnestoltes plenament de la festa organitzada per Ràdio Taradell.
El premi a la millor carrossa va ser pels Troneres de Taradell amb una espectacular creació i posada en escena de El Cerber i els cristalls del temps Quinze anys custodiant passat, present i futur.
El segon premi va ser per CarnaSEB, de Santa Eugènia de Berga, amb l'antic Egipte i ovnis extraterrestres amb Sí que estan entre nosaltres! Matt, l'extraterrestre més simpàtic de la galàxia ha aterrat a l'antic Egipte. Dues civilitzacions es troben!.
El tercer premi va ser per Hordes SPT, de Sant Pere de Torelló, amb De capullos a papallones i encara no sabem volar. El primer premi estava dotat amb 800 euros, el segon amb 500 i el tercer amb 200.7
En la categoria de comparses, el primer premi va ser per Cava 0.0 amb una posada en escena del joc Qui és qui?, seguits per La Vida és un Carnaval... en flames i Peti qui peti amb Per si la terra fa un pet, ja tenim el coet. Els primers es van endur 200 euros i els segons 150.
En l'apartat de mini comparses el primer premi va ser per Les Flowers, seguides per Onze N, que es van endur un premi de 100 i 50 euros, respectivament.
Aquest any el jurat estava format per Enric Barba, juntament amb quatre propietàries de botigues de roba, Laura Autonell, Rosa Crusellas, Amèlia Rama i Anna Sellés, i Christian López, exorganitzador del Carnaval de Torelló. El pregó va anar a càrrec de l'actor taradellenc Enric Barba, que en un inici va imitar Pilarín Bayés en fer veure que no havia pogut ser al final al Carnaval. Barba va recordar la seva vinculació amb Taradell i, sobretot, amb el teatre amateur taradellenc.
Després del pregó va començar la rua pels carrers del centre del poble. Enguany, un recorregut diferent i més curt fins al Centre cultural, on es van fer el lliurament de premis i la festa final amb el concert de versions del grup Comandants de Tros i les PD Tronks.
En total, la procedència de les colles participants en la rua de Taradell ha estat del mateix poble, però també de Santa Eugènia de Berga, Sant Julià de Vilatorta i Sant Pere de Torelló.
Carnaval de Balenyà
Més de 500 persones van participar en la lluïda rua del Carnestoltes de Balenyà repartits en una dotzena de colles, aquest passat dissabte en un ambient familiar i un clima primaveral. I amb sortida i arribada al pavelló municipal, on es va fer el sopar popular d'entrepans de botifarra i fi de festa amb ball de disfresses.
Els guanyadors en colles grans van ser, en primer lloc, El Triquet de Centelles amb Els guardians dels desitjos; en segon lloc, van quedar Pirates del saber; i en tercer, els Epos amb L'avarícia incontrolable s'apodera dels Epos, on qui tira el carro sempre són els mateixos.
En colles petites, el primer premi se'l van emportar la colla centellenca del carrer sant Martí amb Les gallines s'han engripat i les del Sant Martí s'han escapat; en segon lloc, El nostre món de meravelles; i en tercer, els robots RX-78-2. El primer premi per a individuals va ser per Els nens entremaliats; i el segon per Els nans de l'Ajuda.