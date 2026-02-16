Les millors imatges del multitudinari Carnaval de Terra Endins de Torelló

Aquest dissabte 14 de febrer s'ha celebrat la rua del Carnaval de Terra Endins de Torelló, un dels més multitudinaris del país i que, enguany, ha recuperat les xifres prepandèmia amb un total de 26 carrosses i més de 4.900 participants.
Com cada any, l'esdeveniment no decep i s'han pogut veure muntatges i disfresses de qualitat, espectaculars, imaginatives, laborioses i, per descomptat, divertides i esbojarrades.
El Carnaval de Torelló 2026 arribarà al seu punt final el pròxim dimecres 18 de febrer amb el tradicional Enterrament de la sardina.
A continuació, una fotogaleria de la rua de dissabte d'Oriol Clavera: