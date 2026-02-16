16 de febrer de 2026

Cultura i Mitjans

Les millors imatges del multitudinari Carnaval de Terra Endins de Torelló

Publicat el 16 de febrer de 2026 a les 09:09
Actualitzat el 16 de febrer de 2026 a les 09:10

Aquest dissabte 14 de febrer s'ha celebrat la rua del Carnaval de Terra Endins de Torelló, un dels més multitudinaris del país i que, enguany, ha recuperat les xifres prepandèmia amb un total de 26 carrosses i més de 4.900 participants.

Com cada any, l'esdeveniment no decep i s'han pogut veure muntatges i disfresses de qualitat, espectaculars, imaginatives, laborioses i, per descomptat, divertides i esbojarrades.

El Carnaval de Torelló 2026 arribarà al seu punt final el pròxim dimecres 18 de febrer amb el tradicional Enterrament de la sardina.

A continuació, una fotogaleria de la rua de dissabte d'Oriol Clavera:

  • Carnaval de Torelló 2026.

 

Oriol Clavera
