Torelló estrena un àlbum de cromos dedicat a la cultura popular del municipi

Pescallunes. Cultura, poble i participació. Així es titula el nou àlbum de cromos que s'estrena coincidint amb el Carnaval de Terra Endins de Torelló amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura popular del municipi i fomentar la participació activa d'infants i joves a les festes del poble.
L'àlbum es repartirà des del Torelló Jove a tothom que el demani. La col·lecció inclou 45 cromos, obra de l'il·lustrador torellonenc Arnau Solà, amb personatges, rituals i elements que formen part de la identitat de Torelló, tant del Carnaval de Terra Endins com de la Festa Major i la cultura popular del poble.
Les primeres 21 il·lustracions corresponen a personatges del Carnaval i, la resta, es podran emplenar durant els dies de Festa Major.
Per aconseguir els cromos de la primera fase -durant els actes de Carnaval-, cal fer una foto al personatge el qual es vulgui aconseguir el cromo. Aquesta foto s'haurà d'enviar al mòbil o correu electrònic del Torelló Jove i, posteriorment, es podrà recollir la imatge corresponent.
Des de l'Ajuntament destaquen que no només és una col·lecció de cromos, sinó una eina per descobrir i viure la cultura popular de Torelló i animar els més joves a sumar-se a les entitats i moviments que hi ha darrere.