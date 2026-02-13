La disbauxa ja és aquí: el Pullassu dona el tret de sortida al Carnaval de Terra Endins de Torelló

L'episodi de vent que ha viscut Catalunya aquest dijous no ha alterat el tret de sortida del Carnaval de Terra Endins de Torelló amb el Pullassu, una festa eròtica i lúdica creada el 1998. "Hem escurçat la concentració i el maquillatge, però res més", ha explicat Arnau Mercader, membre de l'organització, en referència al temporal de vent.
Durant més de quatre hores, centenars de persones disfressades han ballat i fet cercavila acompanyant els personatges de la festa i recorrent els carrers del casc antic. A la plaça Vella s'ha celebrat el Ritual de la Rauxa, un dels moments més esperats d'aquesta celebració. Enguany, el Carnaval osonenc s'allargarà fins al 18 de febrer i recuperarà les xifres prepandèmia amb 26 carrosses i més de 4.900 participants.
Els carrers i places del nucli antic de Torelló s'han omplert de gom a gom per celebrar l'inici del Carnaval de Terra Endins amb el Pullassu. L'episodi de vent no ha alterat la celebració, si bé s'han hagut de fer petits canvis per poder-se ajustar a les limitacions de Protecció Civil fins a les 20:00 hores. "Ahir vam patir una mica amb les restriccions, però sabíem que teníem una mica de marge perquè el Ritual comença a partir d'aquella hora", ha admès a l'ACN Arnau Mercader, membre del Col·lectiu Pullassu.
En l'edició d'enguany, la 28a, per primer cop s'ha fet la transmissió del pregó del Rei Carnestoltes amb llenguatge dels signes. Una altra novetat ha estat la instal·lació d'una pantalla a la plaça Jacint Verdaguer per aquelles persones que han volgut seguir la festa d'una forma més tranquil·la i lluny de les aglomeracions.
El Ritual de la Rauxa, el moment àlgid
Un cop el Rei Carnestoltes ha fet el pregó davant de la multitud, s'ha fet la cercavila pels carrers amb tots els personatges, els grallers, timbalers, capgrossos i diables amb tot el públic assistent. Pels volts de les 23:00 hores de la nit ha començat el Ritual de la Rauxa a la plaça Vella, un dels moments més icònics d'aquesta celebració.
Tal com marca la tradició, en Xapot el Bruixot ha sigut l'encarregat d'enredar en Margalef, el fill bastard del Rei Carnestoltes perquè seduís a Fortiana Reina Mare i aprofitar per tallar-li el penis i aconseguir així poder menjar botifarra i beure apòzema màgica -el beuratge propi de la festa-. La cerimònia ha comptat amb el bestiari, la música i un públic que no ha parat de ballar tot celebrant un dels màxims exponents de la cultura popular torellonenca.
La Rua de Carnaval i altres actes destacats
La celebració del Carnaval també inclourà altres actes destacats, com les Senyoretes i Homenots, que es farà el 13 de febrer, i la Rua de Carnaval de Terra Endins el 14 de febrer. "Serà especial perquè serà una de les més multitudinàries dels últims anys i, per tant, en tenim moltes ganes", afirma Mercader.El 18 de febrer es tancarà la celebració amb l'Enterrament de la Sardina.