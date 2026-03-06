L'incendi mortal de Manlleu va ser un accident

Els Mossos d'Esquadra han donat per finalitzada la investigació de la mort de cinc joves d'entre 14 i 17 anys en un incendi a Manlleu el passat mes de febrer. Fonts de la policia catalana confirmen a Nació que, un cop tancades les diligències i entregades al jutjat, s'ha conclòs que l'incendi mortal va ser un accident.
La inspecció ocular, detallen els Mossos, apunten que el foc va originar-se en un matalàs, possiblement causat per una burilla. L'objecte va començar a emetre gasos tòxics que, minuts més tard, van escampar-se per la zona de les golfes i la resta de l'edifici i va sorprendre els joves en un altre traster on, sense adonar-se'n, van inhalar el fum i van acabar morint.
A més, segons fonts de la policia catalana, els cossos sense vida dels cinc nois no estaven cremats i anaven vestits, i les portes d'accés als trasters tampoc estaven tancades, fet que fa descartar indicis de criminalitat.
En el marc de la investigació s'ha pres declaració a set persones que han ajudat a reconstruir aquell vespre en els trasters de Manlleu. Finalment, s'ha conclòs que els nois van morir per causes accidentals i que, l'incendi, també va ser un accident.