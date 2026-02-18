L'incendi de Manlleu no va ser al traster on eren les víctimes

L'incendi que va provocar la mort de cinc joves a Manlleu no es va produir al traster on eren. Segons han avançat Ser Catalunya i La Vanguardia, un matalàs d'un altre traster -allunyat d'on eren les víctimes- va començar a cremar emetent gasos tòxics -com el monòxid de carboni-. Aquests van arribar fins al traster on eren els joves, que van inhalar-los sense adonar-se'n i van acabar morint.
Quan els Bombers van actuar per apagar l'incendi van entrar pel traster del matalàs i quan van haver extingit les flames van dirigir-se a l'altre extrem dels trasters, on van trobar-se els cinc joves morts, però amb l'espai on eren en un estat intacte. A més, el cinquè jove hauria sortit del traster on eren i en obrir la porta hauria entrat el gas. Aquest cinquè jove va ser el primer que es van trobar els Bombers en parada cardiorespiratòria.
Aquesta informació concorda amb la hipòtesi inicial de les fonts policials que apuntava a una mort accidental i que els joves haurien mort intoxicats per inhalació del fum generat en cremar-se algun element a l'interior dels trasters. Al lloc de l'incendi, una zona sense ventilació, no s'han trobat indicis de cap explosió, ni bombones de butà. Tot plegat concordaria amb la versió de dues noies joves que van estar aquella nit amb les víctimes als trasters, però van marxar mitja hora abans que comencés l'incendi.
Com va cremar el matalàs?
La Vanguardia també avança que el matalàs hauria cremat per culpa d'una burilla. Ara bé, l'element rellevant és que el foc es va generar en forma de piròlisi, un procés que descompon el material en un ambient sense oxigen sense que provoqui reaccions de combustió, però que va emetent gasos tòxics. Així doncs, i segons el citat diari, no hi havia flama i el matalàs va anar desprenent gasos, entre ells el monòxid de carboni, que van inhalar els joves sense adonar-se'n.
La versió de Bombers
Els Bombers han afirmat que van localitzar els joves al traster, fent referència al fet que es van localitzar les víctimes a la zona de trasters de l'edifici, però a on exactament és una informació que no tenen i que forma part de la investigació que està en curs.
L'Ajuntament de Manlleu es defensa
L'Ajuntament de Manlleu va defensar que no tenia constància ni de l'existència ni de l'ús dels trasters al terrat de l'edifici. L'alcalde Arnau Rovira va afirmar que el consistori no havia rebut cap avís previ sobre l'espai ni sobre un possible ús inadequat, i ha remarcat que, en cas d'haver-ne tingut coneixement, s'haurien pres mesures.