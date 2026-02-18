Dol a Manlleu per la mort de cinc joves en l'incendi d'un traster: «Estem molt tristos»

Tot és més feixuc, avui, a Manlleu. La vila intenta tornar a la normalitat després de la tràgica mort de cinc joves d'entre 14 i 17 anys la nit de dilluns, uns fets que ha sacsejat el municipi, on serà difícil tornar a la quotidianitat, i tothom coincideix que el buit i la tristor costaran de cicatritzar. "Estem molt tristos, no podem deixar de pensar en tot el que ha passat", diuen veïns del municipi en declaracions a Nació.
Als bars, a les places, a cada racó de la capital del Ter planeja l'ombra dels dos darrers dies, i el record dels joves que van perdre la vida en aquell edifici del carrer Montseny. "És el dia més fosc que recordo, no com a alcalde, sinó com a ciutadà de Manlleu", lamentava el batlle del municipi, Arnau Rovira. I aquesta és la sensació generalitzada dels habitants de la vila, que intenten tirar endavant aixoplugant-se els uns als altres.
"Hi ha moltes preguntes sense resposta", diuen dues veïnes, i afegeixen que volen "fugir de les especulacions" sobre què va passar realment al traster. Amb tot, els grans dubtes continuen sent què hi feien els nois en aquelles golfes o què va passar perquè el que era una trobada innocent acabés en tragèdia. No han transcendit més detalls del succés i fonts dels Mossos d'Esquadra detallen a aquest diari que la investigació segueix en curs per esclarir els fets i que resten pendents de l'autòpsia per determinar amb claredat els motius de la mort dels cinc joves.
Amistats de les víctimes han relatat que els joves es reunien sovint en aquell bloc de pisos del barri de l'Erm, on la porta de l'edifici solia estar sempre oberta, tal com han explicat durant les darreres hores els mateixos veïns. Dilluns a la nit s'hi van trobar, i alguna cosa va provocar un petit incendi en algun objecte de l'habitació originant molt de fum. La principal hipòtesi és que els cinc joves van perdre la vida a conseqüència de la inhalació de fum en no poder sortir del traster, encara per causes que es desconeixen. Així ho detallaven els Bombers, que van desplaçar-se amb un ampli dispositiu fins al lloc dels fets, juntament amb Policia Local, Mossos d'Esquadra i el SEM.
Companys i companyes dels nois també han explicat que, els joves, s'hi trobaven sovint, que aquells trasters eren com un local d'aquells que moltes hem tingut durant la joventut, un espai on evadir-se del món exterior amb els col·legues, per riure, explicar xafarderies o simplement passar l'estona amb els amics. No estaven habilitats com a infrahabitatges, tal com havia circulat en un primer moment. Simplement, era un lloc on evadir-se de la realitat.
Alguns dels joves eren alumnes de l'Institut Antoni Pous de Manlleu, el més gran de titularitat pública del municipi. Els companys i companyes del centre estan rebent ajuda psicològica de professionals, segons ha pogut saber aquest mitjà. Des del Departament d'Educació detallen que, des del primer moment, s'han activat els equips del programa Benestar per estar bé, formats per psicòlegs que atenen en situacions de dol i trauma.
Al mateix temps, l'Ajuntament de Manlleu fa atenció personalitzada a les famílies de les víctimes mortals. El consistori ha decretat tres dies de dol oficial i les mostres de condol i escalf continuen arribant a la vila, on la vida continua, però una mica més feixuga.