Les víctimes de l'incendi de Manlleu tenien entre 14 i 18 anys i han mort per inhalació de fum

Quatre de les cinc víctimes mortals per inhalació de fum a l'incendi als trasters d'un bloc de pisos a Manlleu eren alumnes d'entre 14 i 18 anys de l'Institut Antoni Pous i Argila. El centre, el més gran del municipi de titularitat pública, tal com ho ha confirmat el mateix centre, que ha transmès el seu condol a famílies, amistats i persones properes. "Som conscients de l'impacte que això ens ha generat a tots i a totes. Continuarem vetllant pel benestar de l'alumnat", ha assegurat en un comunicat al seu web. Pel que fa als ferits, alguns eren agents de la Policia Local, segons l'alcalde, Arnau Rovira.
L'escola ha explicat que aquest dimarts rebrà l'atenció de l'equip psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i que també està en contacte amb l'equip de Benestar Emocional del Departament d'Educació. Tanmateix, ha aclarit que mantindrà les classes "amb normalitat, acompanyant les necessitats que puguin sorgir en l'alumnat i vetllant pel seu benestar".
Al seu torn, l'Ajuntament de Manlleu ha defensat que no tenia constància ni de l'existència ni de l'ús dels trasters al terrat de l'edifici. Rovira ha afirmat que el consistori no havia rebut cap avís previ sobre l'espai ni sobre un possible ús inadequat, i ha remarcat que, en cas d'haver-ne tingut coneixement, s'haurien pres mesures. El batlle ha qualificat la jornada com "el dia més fosc" que recorda el municipi i ha traslladat el condol a familiars i amics de les víctimes, alhora que ha decretat tres dies de dol.
L'alcalde de Manlleu ha evitat confirmar si l'espai afectat era un infrahabitatge o un local utilitzat pel grup de joves, tot i que ha explicat que es tractava d'unes golfes. "Fins ahir, no coneixia que hi hagués aquestes golfes i molt menys aquest ús. Som un ajuntament que treballa amb el tema dels infrahabitatges", ha subratllat. Pel que fa a les víctimes, ha insistit que no correspon al consistori donar detalls sobre les seves edats ni sobre les causes del foc mentre duri la investigació. En aquest sentit, ha demanat el "màxim respecte" per a les famílies i que no es difonguin informacions falses.