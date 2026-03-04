Docents de l'Institut de Tona, en contra de l'obligatorietat del treball de recerca del batxillerat

L'Institut de Tona ha impulsat un manifest per expressar el seu rebuig a l'actual obligatorietat del treball de recerca del batxillerat. El text assegura que aquest treball "s'ha convertit en una eina d'exclusió, estrès i greuge comparatiu" i lamenta que Catalunya és l'única comunitat autònoma que imposa aquesta "càrrega" de forma obligatòria, cosa que, en un sistema de districte únic, suposa un "trencament de l'equitat" i menys temps dels alumnes catalans per preparar la selectivitat.
Pel que fa als docents, el manifest assegura que la tutorització d'aquests treballs implica hores de treball que no estan reconegudes en l'horari lectiu real. A més, assevera que el treball de recerca és una font de desigualtat social.
En aquest sentit, el manifest assegura que l'èxit d'aquest treball depèn sovint de si la família té contactes, recursos econòmics o formació acadèmica superior. Afegeix que no hi ha uns criteris clars d'avaluació específica del treball de recerca en el currículum de batxillerat i això fa que s'acabi fent una avaluació "injusta", en tant que la nota "és molt més subjectiva" que la que es pugui assolir en altres assignatures.
A més, alerta que la generalització de l'IA "ha buidat de sentit" el treball de recerca, ja que amb aquestes eines es poden generar en minuts totes les parts del treball fent impossible garantir l'autoria real de l'alumnat i traslladant al professorat una tasca de control "que no li pertoca ni pot assumir".
El sindicat Professors de Secundària ha expressat el seu suport a la iniciativa i ha anunciat que la difondrà per tal que altres claustres de Catalunya aprovin el manifest. A més, traslladarà la reivindicació als espais de negociació amb l'administració.