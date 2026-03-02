Denuncien «bloqueig» i ús fraudulent de les cites prèvies per fer els tràmits d'estrangeria a Vic

Aquest dilluns, en el marc del ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de març, es debatrà i votarà una moció presentada per Vic En Comú Podem per a la millora de l'accés als serveis d'estrangeria de la ciutat i garantir, així, els drets administratius de tota la ciutadania.
El text és "una denúncia clara per la situació que viuen moltes persones amb els tràmits d'estrangeria a Vic i a Osona, perquè hi ha un col·lapse evident i moltes persones no poden accedir a les gestions habituals, com la renovació del permís de residència, situacions que generen vulnerabilitat a moltes famílies i que fan patir a molts ciutadans de la ciutat", manifesta Arnau Martí, regidor i portaveu de VECP al consistori vigatà.
En aquest context, els comuns també denuncien el "frau" que envolta les cites prèvies per a accedir als tràmits d'estrangeria a Vic amb l'existència de pràctiques fraudulentes vinculades a la seva revenda i que permeten obtenir cites pagant entre 50 i 60 euros: "Hi ha persones que acumulen moltes d'aquestes cites, un fet que fa que moltes altres no hi puguin accedir, o que s'hagin d'esperar molt, o que hagin de desplaçar-se a altres municipis catalans per fer les gestions bàsiques", detalla Martí.
Vic En Comú Podem també reclama al Ministeri d'Interior, de qui depenen les oficines, que aquestes funcionin "de forma accessible i gratuïta" i que les doti de més recursos humans i tècnics, així com d'un sistema de cita prèvia que faciliti l'acaparament fraudulent. "Moltes persones acaben pagant a tercers per fer els tràmits", recorda el portaveu dels Comuns a la capital d'Osona, que exigeixen posar fi a aquesta situació fraudulenta i que els tràmits es puguin fer amb "celeritat, agilitat i transparència".
En el marc de la moció, Vic En Comú Podem també proposa que es posi en marxa una prova pilot a Vic per a l'automatització de les cites, com ja s'ha fet en altres ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, on les persones amb tràmits oberts reben automàticament les convocatòries successives.
Al mateix temps, Martí insta als diferents grups que configuren el consistori vigatà a empènyer perquè tots els tràmits vinculats a l'Ajuntament que tinguin a veure amb el reagrupament familiar, el padró o l'escolarització "es puguin garantir" i no s'alenteixin. "Són bàsics i no s'està produint", afirma el regidor i portaveu dels comuns a la capital d'Osona.
Viviane Ogou, diputada de Sumar a Madrid, ha defensat des de Vic la proposa que porten al ple de l'Ajuntament els Comuns i remarca que "poder disposar del NIE és una qüestió essencial, és la diferència entre tenir drets i no tenir-los".
En aquesta línia, Ogou detalla que han presentat una proposició de llei per reclamar una reforma "estructural i de caràcter urgent" per dotar de més recursos les oficines on es fan els tràmits d'estrangeria i, al mateix temps, "garantir que les màfies de les cites s'acaben": "L'Estat ho hauria d'haver solucionat fa temps perquè és una qüestió informàtica, però hi ha d'haver voluntat política", afegeix la diputada.
"No demanem privilegis"
La Neene Kummba Mballo, té 23 anys, viu a Vic i en fa 10 que treballa a una gestoria de la ciutat. Durant tot aquest temps ha hagut de renovar un parell de cops el NIE, però mai ha entrat a les dependències on els fan els tràmits a la capital d'Osona, sinó que s'ha vist obligada a anar a altres municipis de l'àrea metropolitana – o a Barcelona ciutat- per a renovar el document. "Per molt que tinguis estudis o sàpigues entrar a les pàgines web per buscar cita, no en trobes" i afegeix que "si vas a un locutori o tens algun número de telèfon, et demanaran entre 50 i 70 euros i en dos minuts tindràs hora".
En Sobaly Diao té 30 anys i va arribar a Vic des de Girona. Explica que va tardar mesos fins que va tenir l'opció d'aconseguir una cita a les dependències de Vic. "No estem demanant privilegis, és un dret bàsic", diu el jove.
Aquest bloqueig de les cites pot portar a grans dificultats que es poden traduir en documents caducats que deriven en traves per a accedir a serveis bàsics com la salut, o la renovació de contractes de feina i lloguer, o amb la impossibilitat de fer servir targetes bancàries.