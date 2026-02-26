Molta participació en la 12a edició de les jornades Càpsula d'orientació acadèmica

Més de 2.800 alumnes de 4t d'ESO, Programes de formació i Inserció, Noves oportunitats educatives, Cicles Formatius, Batxillerat i altres estudis postobligatoris d'Osona i el Lluçanès han participat aquesta setmana a la 12a edició de les jornades d'orientació acadèmica i professional Càpsula. El recinte firal del Sucre de Vic ha acollit l'esdeveniment, que s'ha convertit en l'edició més multitudinària.
Enguany, les jornades han posat el focus en donar a conèixer tota l'oferta educativa postobligatòria i l'orientació acadèmica i professional de la comarca. S'hi ha instal·lat 44 estands distribuïts en espais diferenciats per facilitar que l'alumnat conegués millor les opcions disponibles després de l'ESO: batxillerats, universitats, cicles formatius i altres itineraris formatius i professionals. Entre les novetats, destaca l'ampliació de les zones de batxillerat i d'universitats, amb una presència més elevada de centres educatius i entitats.
El benestar emocional també ha tingut un paper destacat, amb un espai específic dedicat a la presa de decisions i als dubtes que sorgeixen en aquesta etapa vital. Com en les edicions anteriors, s'han habilitat espais d'orientació personalitzada per acompanyar els joves en el procés d'elecció acadèmica i professional.
Han completat aquesta oferta dos espais de xerrades, amb la novetat de les xerrades específiques sobre els batxillerats, enfocat en la selectivitat i a la preinscripció universitària. Les experiències a l'estranger, les trajectòries educatives i el paper clau de les famílies en l'elecció dels itineraris educatius després de l'ESO són alguns dels altres temes que s'hi han tractat.
Les jornades són organitzades conjuntament per l'àrea de Joventut del Consell Comarcal d'Osona i els Serveis de Joventut de la comarca.