Vic disposa d'un nou aparcament paisatgístic gratuït al sud de la ciutat

Aquest dilluns ha entrat en funcionament el nou aparcament paisatgístic gratuït de La Torre d'en Franch de Vic, un espai al sud de la ciutat que disposa d'un total de 110 places per a vehicles, vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, zones habilitades per a motocicletes, bicicletes i vehicles de mobilitat personal, a més de quatre punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
L'actuació ha comptat amb una inversió de 540.000 euros, dels quals 345.000 provenen d'una subvenció del Ministeri de Mobilitat. L'objectiu és reduir el trànsit cap al centre de la ciutat i facilitar alternatives d'estacionament gratuït tant pel veïnat com per a les persones que accedeixen a Vic en vehicle privat.
"L'objectiu és disposar d'una gran bossa d'aparcament gratuït a cada entrada de la ciutat", apunta el regidor de Mobilitat, Guillem Membrives, que al mateix temps destaca que el nou espai disposa d'accessibilitat des de les dues bandes i està ben connectat amb el transport públic –està molt a prop de l'L1, l'L2 i de l'e12 cap a Barcelona-, i també amb la xarxa ciclable de la ciutat.
"Hem volgut que no fos només un aparcament, sinó un espai integrat en l'entorn, amb criteris paisatgístics i de sostenibilitat", apunta Ester Coma, regidora d'Urbanisme, que remarca que "el paviment de terra absorbent en lloc d'asfalt permet millorar la filtració de l'aigua i reduir el risc d'inundacions en una zona especialment sensible, i la nova canalització evita estancaments en episodis de pluges intenses":
"Aquesta actuació forma part d'una visió global de ciutat: volem un Vic més saludable, amb menys trànsit al centre, més qualitat urbana i més espai per a les persones", insisteix l'alcalde de la ciutat, Albert Castells: "Situar aparcament gratuït als accessos ens permet reduir emissions, afavorir els desplaçaments a peu i avançar cap a un model de mobilitat més equilibrat".
2.800 places d'estacionament gratuït
Amb el nou espai, Vic disposa d'un total de 22 bosses d'aparcaments gratuïtes amb un total de 2.800 places d'estacionament.
El POUM preveu que vuit d'aquestes bosses es converteixin o es construeixin amb criteris d'aparcament paisatgístic. En aquest context, La Torre d'en Franc és el segon desenvolupat amb aquest model –el primer va ser el de la carretera de la Guixa-Can Garrofa, amb 62 places a l'oest de la ciutat-.