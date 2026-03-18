Sant Tomàs elabora una mona solidària per recaptar fons per Pediatria de l'Hospital Sant Pau

L'Obrador de xocolata de Sant Tomàs ha creat una mona solidària per recaptar fons per al servei de Pediatria de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. El mestre xocolater Jordi Ortiz i persones treballadors de l'entitat han entregat a l'àrea de pediatria una rèplica gegant de la figura, que porta per nom Globit.
L'objectiu és recaptar fons per millorar la qualitat de l'atenció de les persones ateses i les seves famílies, en el marc d'un projecte impulsat per l'Associació Mestres Solidàries: "Ens ajudarà a seguir transformant diversos espais de l'Hospital per fer més càlida, acollidora, còmoda i agradable l'estada dels infants i les seves famílies i acompanyants durant l'ingrés i les visites", apunta la doctora Gemma Garcia, coordinadora de Pediatria del centre mèdic.
Amb els beneficis, la idea és construir nous espais interiors i exteriors que humanitzin l'atenció hospitalària, afavoreixin el confort i contribueixin al benestar emocional dels infants hospitalitzats i el seu entorn. En definitiva, espais amb més llum, acollidors i zones de joc que ajudin a transformar la seva experiència.
La mona Globit
La mona solidària de l'Obrador de Sant Tomàs és una figura de xocolata en forma de conill. Es tracta de la mona Globit, tal com l'han anomenat, un nom que prové de les partícules Glo de globus i Bit de rabbit –conill en anglès-.
S'inspira en els globus allargats que modelen els pallassos que recorren els espais de pediatria de l'hospital portant alegria i somriures als menuts. La figura està pintada a mà i està disponible en diferents colors. Simbolitza la màgia, la capacitat de transformació i la força de la il·lusió.
Jordi Ortiz, mestre xocolater, destaca que és una mona "doblament solidària", perquè "no només contribueix a millorar els espais de Pediatria, sinó que està elaborada per persones amb discapacitat intel·lectual que gràcies a l'Obrador de Sant Tomàs tenen una oportunitat laboral i de desenvolupament personal".
Per Jordi Llauradó, representant de l'Obrador, la mona" connecta dues realitats sovint invisibilitzades com són la discapacitat i la malaltia infantil, a través d'un gest tan arrelat a la cultura popular com és la Mona de Pasqua".
On es podrà aconseguir la mona solidària?
La mona solidària Globit es pot adquirir a la botiga en línia de Sant Tomàs, al Taller Botiga ubicat al carrer de la Riera de Vic, i a la Cafeteria de Sant Tomàs, també a la capital d'Osona, així com als establiments Bonpreu Esclat.