Les Escoles Vedruna de Catalunya i la Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna han rebut un homenatge en el marc de la inauguració de la 31a Universitat d’Estiu de la UVic-UCC. L’acte, celebrat aquest dimecres al vespre, ha coincidit amb els dos segles d’història de la Congregació. La sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic ha acollit figures del món acadèmic, responsables institucionals i municipals, entre les quals hi havia el director general de la Fundació Universitària Balmes, Jordi Baiget, i altres membres de la junta de rectorat, així com regidors del consistori vigatà, representants de la gestió universitària i personalitats vinculades a la ciutat.
La inauguració d'enguany de la 31a Universitat d’Estiu de la UVic-UCC ha posat especial èmfasi en la petjada que la Congregació ha deixat durant 200 anys d’activitat formativa i compromís social. El reconeixement a les Escoles Vedruna s’ha viscut com un moment carregat de simbolisme, una ocasió que reflecteix l’impacte sobre generacions d’estudiants i la transmissió de valors pedagògics arreu de Catalunya.
Ramon Rial, de l’equip de formació de la Fundació Vedruna Catalunya Educació i professor a la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia de la UVic-UCC, s’ha encarregat d’honorar les homenatjades, centrant-se en els primers passos fundacionals de la institució. Rial ha recordat que el 26 de febrer de 1826, Joaquima de Vedruna va establir la Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat a Vic, tot iniciant el conjunt d’escoles Vedruna. “Va esdevenir la primera congregació catalana dedicada a l’educació per a les nenes”, ha dit, afegint que Joaquima de Vedruna va assolir “una pedagogia innovadora per al seu temps” i “avui encara es manté la seva creativitat educativa”.
Durant el seu discurs, Rial ha remarcat com aquest model educatiu es fonamentava en la proximitat humana, l’afecte i una atenció personalitzada, allunyant-se de patrons més estrictes o repetitius propis de l’època. Segons Rial, principis com “actuar sempre per amor i mai per força” mostren una concepció personalista de l’educació, un llegat que segueix present al projecte Vedruna contemporani.
31 edicions i homenatge institucional
La presidenta del Patronat de la Fundació Vedruna, Montserrat Espinalt, ha expressat gratitud pel reconeixement que la UVic-UCC els ha dispensat, i ha dirigit un agraïment explícit a l’elogi de Ramon Rial. “El món ha canviat molt, però les necessitats essencials de les persones continuen essent les mateixes. En aquest sentit, l’educació és avui encara una de les eines més poderoses per construir una societat més justa i humana”, ha subratllat Espinalt.
L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, Albert Castells; el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños; el tinent d’alcalde de Manresa, Joan Vila; i Josep Ayats, delegat del rector per a la Formació Contínua. Altres autoritats acadèmiques, membres del consistori i representants de la Fundació Universitària Balmes i d’entitats relacionades també hi han assistit.
Valors universitaris i implicació social
En la ronda de discursos institucionals, el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, ha subratllat el paper continu de la Universitat d’Estiu després de 31 edicions. Ha manifestat que “continua existint una necessitat col·lectiva de trobar espais per pensar, per aprendre, per dialogar i per connectar coneixement i societat més enllà dels ritmes habituals del curs acadèmic”.
Baños també ha afirmat que la Universitat d’Estiu “representa molt bé aquesta manera d’entendre la universitat: una institució oberta, connectada amb el territori, atenta als debats del present i compromesa amb la formació al llarg de la vida”. Aquesta voluntat de proximitat i compromís es visualitza en la varietat d’activitats i cursos, i en la seva capacitat d’adaptació davant nous reptes educatius i socials.
El tinent d’alcalde de Manresa, Joan Vila, ha posat en valor que la col·laboració entre els centres federats de la UVic-UCC i entre les ciutats de Vic i Manresa hagi donat peu a una proposta com l’actual Universitat d’Estiu, que, a parer seu, “ofereix espais de reflexió, creació i participació cultural vinculats al territori” i promou “una oferta acadèmica de nivell orientada a la formació contínua i a l’actualització professional”. Vila ha destacat la rellevància d’enfortir el vincle entre institucions i municipis per consolidar el teixit universitari i cultural de la zona.
L’alcalde de Vic, Albert Castells, ha ressaltat “la voluntat de ser una universitat territorial i de país, i amb projecció internacional”. Referint-se a la Universitat d’Estiu, Castells ha afirmat que “ha de servir per reivindicar el paper de l’educació, del pensament crític, de la cultura i del coneixement en general a la nostra societat”, remarcant el context actual, marcat per transformacions socials i incerteses. L’alcalde ha insistit que la universitat ha d’actuar com a espai de reflexió i de generació de coneixement, amb capacitat d’afrontar reptes contemporanis i d’impulsar la transformació social.
Amb la 31a edició, la Universitat d’Estiu de la UVic-UCC es reafirma com una cita central per al debat, la formació i la cultura, renovant el seu compromís amb la societat i la memòria de projectes educatius com el de les Escoles Vedruna.