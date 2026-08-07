Detecten la presència de la xinxa de la colza a Sant Julià de Vilatorta

A Sant Julià de Vilatorta, durant les dues darreres setmanes, s'ha detectat la presència "important" de la xinxa de la colza (Nysius ericae) en diversos indrets del municipi, especialment en les zones pròximes a camps de conreu.
Aquest insecte és petit i de coloració grisenca, no pica i s'alimenta de la saba de diferents plantes, sobretot colza. No representen un perill ni per a la salut de les persones ni per a la dels animals domèstics, tampoc té impacte en els cultius i és una plaga força habitual als mesos d'estiu.
El cicle de vida de la xinxa de colze és d'uns 18 dies i solen desaparèixer de forma natura. A més, tal com indica l'Ajuntament de Sant Julià, les pluges dels darrers dies han contribuït a reduir la presència d'aquests insectes.
A través d'un comunicat, el consistori vilatortí detalla que s'han posat en contacte amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya per tal d'abordar la problemàtica, que es redueix a malestar i presència abundant dels insectes en diferents zones del municipi.
Al mateix temps, l'ens ha demanat als pagesos que havien conreat els camps afectats que tornin a remoure els terrenys "amb l'objectiu de dificultar la proliferació de l'insecte".
Pel que fa als habitatges propers a les zones on encara es detectin les xinxes de colza, l'Ajuntament recomana ruixar amb aigua i sabó les entrades i els accessos a les cases i apunten que seguiran l'evolució de la situació "per valorar si cal adoptar noves mesures".