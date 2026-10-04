Oques Grasses: l'èxit multitudinari del «Liverpool català»

Després de 15 anys d'història farcits d'èxits, els osonencs Oques Grasses baixen dels escenaris i diuen adeu a milers de fans incondicionals que ploren el final d'una de les bandes catalanes més influents i de referència de la darrera dècada. S'acomiadaran amb quatre concerts a l'Estadi Lluís Companys, entre dilluns i dissabte, que van esgotar les entrades en qüestió de minuts.
Tot va començar per gust, tot agafant la guitarra i cantant amb els amics un dia qualsevol en un lloc qualsevol, fins que l'ànima del projecte, Josep Montero, va ajuntar una colla de músics per formar oficialment el grup l'any 2010 a Roda de Ter. Un inici senzill que, amb el pas dels anys, ha portat la banda d'Osona a esdevenir un fenomen de masses que ha assolit fites històriques com la d'omplir el Palau Sant Jordi amb 18.400 persones, tot just fa 3 anys.
Una carrera musical progressiva, un camí que ha crescut a poc a poc i que començava amb concerts a les festes majors i a petits locals de la comarca, cites amb poc públic plenes d'amics i coneguts, fins a arribar a grans actuacions davant de milers de persones per tot Catalunya, Europa i, fins i tot, a l'altra banda del món.
Però tot el que és bo s'acaba i aquest 2026, amb sis àlbums a la butxaca -Un dia no sé com (2012), Digue-n'hi com vulguis (2014), You Poni (2016), Fans del sol (2019), A tope amb la vida (2021) i Fruit del deliri (2024)-, premis i més premis i cançons que ho han petat, Oques Grasses tanca etapa i ho farà per la porta gran: omplint -quatre vegades- l'Estadi Olímpic de Barcelona i aconseguint l'efemèride d'haver venut més de 220.000 entrades.
"Sense la seva música em quedaré una mica orfe de grups preferits", lamenta la Júlia, una vigatana que amb nostàlgia recorda alguns dels primers concerts dels osonencs a la comarca que els ha vist néixer i créixer musicalment. Hi coincideix en Jaume, també osonenc de soc-arrel: "Les seves lletres són poesia, em sap molt greu que pleguin".
"És un grup diferent i amb personalitat pròpia"
La comarca d'Osona és una pedrera de músics i artistes, i fins i tot, es coneix com el Liverpool català. Des de Sau, passant pels Duble Buble, la vinculació amb el territori de El Último de la Fila, Obeses, Els Catarres, Núria Graham, la Iaia o més recentment Dan Peralbo i El Comboi, entre molts altres.
Menció especial, però, es mereixen Oques Grasses, un projecte que neix entre amics, música i rialles, i entre la boira i les nits de la Plana. "Encara recordo un concert d'un tal Josep Montero i les Oques Grasses... va molar bastant i des de llavors que els he seguit", explica en Jordi, veí de la capital d'Osona.
La comarca ha estat testimoni del naixement, el creixement i la consolidació del grup. Quin osonenc o osonenca no ha anat a un concert d'Oques Grasses en alguna de les festes majors del territori? I és així com, a través de les celebracions populars de les nostres contrades, va començar a forjar-se un fenomen que ha esdevingut de masses i ha travessat fronteres.
Un dels primers bolos davant del gran públic va ser, precisament, al Mercat de Música Viva de Vic. Era l'any 2013, presentaven el seu primer àlbum d'estudi Un dia, no sé com, van tancar la seva actuació amb el clímax col·lectiu del tema Els Passos importants i van compartir escenari amb Che Sudaka i Macaco. Poc temps després aconseguien exhaurir entrades en algunes de les sales de concerts més importants del país i, de mica en mica, recollien els fruits de la seva originalitat i el reconeixement del públic i la indústria musical, fins a arribar a tocar, inclús, a Nova York.
El darrer concert
Com tothom esperava, de casa és del lloc on primer s'han acomiadat: van fer-ho el passat mes de juny en un concert multitudinari al Cabró Rock, on la banda va fer un repàs de la seva discografia i, per descomptat, dels temes que han marcat la seva trajectòria -i la vida de molts dels seus fans-.
La darrera oportunitat per veure Oques Grasses serà els dies 5,7, 9 i 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic de Barcelona, quatre actuacions per les quals ja s'han venut més de 220.000 entrades i a on bona part del públic serà osonenc.
És el cas de l'Adam, de Vic, que no vol perdre's el darrer directe. Va conèixer a la banda en un concert "de fa molts anys" a una festa popular del barri de Santa Anna de la capital d'Osona i, des de llavors, les cançons d'Oques formen part de la seva llista de reproducció: "És un grup diferent i amb personalitat pròpia", admet amb l'esperança que "en algun moment tornaran dalt dels escenaris".
Oques Grasses pleguen, però les seves cançons quedaran per sempre i continuaran acompanyant el trajecte vital de milers de persones que les compartiran, ben segur, amb la gent que estimen.